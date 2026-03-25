Zivert впервые стала самой популярной артисткой в России

Певица Zivert впервые возглавила "Музыкальный индекс BandLink", сместив с лидирующей позиции Басту, который удерживал первое место с момента запуска рейтинга в конце 2025 года. По итогам недели с 16 по 22 марта артистка поднялась с третьей строчки на первую, набрав 678,6 балла – это почти на сотню больше, чем неделей ранее.

Рост популярности Zivert аналитики связывают сразу с несколькими факторами. Ключевым драйвером стал выход нового трека "Слезы" – переосмысленной версии культовой композиции Децла, ставшей символом начала 2000-х. Современное прочтение хита привлекло внимание аудитории и усилило интерес к артистке на стриминговых платформах. Количество уникальных слушателей увеличилось на 13%, что напрямую повлияло на итоговый результат в индексе.

Дополнительный эффект обеспечила активная концертная деятельность. Певица готовится к крупным выступлениям, в том числе к повторению масштабного шоу в Санкт-Петербурге, что заметно усилило поисковый интерес к её имени. Также внимание к артистке поддерживают предстоящие музыкальные премии и обновление сценического образа, над которым команда работает в последнее время.

Сам "Музыкальный индекс BandLink" формируется на основе комплексных данных: учитываются прослушивания на цифровых сервисах, активность пользователей на билетных площадках, посещаемость страниц исполнителей и динамика интернет-запросов. В выборку входит около 35 тысяч артистов, что делает рейтинг одним из наиболее показательных инструментов оценки популярности на российском рынке.

Интересно, что успех нового релиза отразился и на коллегах Zivert: один из участников записи трека продемонстрировал резкий рост аудитории и заметно продвинулся в общем рейтинге. Это подтверждает влияние вирусных музыкальных проектов на расстановку сил в индустрии.