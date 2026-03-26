Вышел первый тизер нового сериала о Гарри Поттере

HBO впервые показала, каким будет новый "Гарри Поттер". На официальном YouTube-канале платформы вышел двухминутный тизер сериала, который станет масштабным перезапуском культовой истории и, судя по всему, главным проектом студии на ближайшие годы.

Проект создается при участии Джоан Роулинг и задуман как долгосрочная франшиза: каждый сезон будет экранизацией отдельной книги, а весь цикл растянут почти на десятилетие. Первый сезон, посвященный "Философскому камню", уже получил визуальное воплощение – более мрачное, атмосферное и заметно отличающееся от привычной киновселенной.





В центре сюжета – новое поколение актеров. Гарри Поттера сыграл Доминик Маклафлин, Рона Уизли – Аластер Стаут, Гермиону – Арабелла Стэнтон. Среди взрослых ролей – Джон Литгоу в образе Дамблдора, Джанет Мактир в роли Макгонагалл и Ник Фрост в качестве Хагрида.





Отдельное внимание – к профессору Снейпу, которого сыграл Паапа Эссьеду. Его появление в тизере длится считанные секунды, но именно этот момент уже вызвал бурную реакцию в сети. Часть фанатов раскритиковала выбор актера, что вылилось в волну хейта – сам Эссьеду ранее признавался, что столкнулся с расистскими комментариями и угрозами.

Визуально сериал делает ставку на более "земную" и темную эстетику: в тизере показывают жесткие сцены из жизни Гарри у Дурслей, знакомство с Хогвартсом, поездку на Хогвартс-экспрессе и первые уроки магии. Создатели активно используют реальные декорации и аниматронику, минимизируя компьютерную графику – и это уже заметно по кадрам Большого зала и Запретного леса.