Певица Юта высказалась о смене профессии после 25 лет музыкальной карьеры

Певица Юта впервые вышла на подиум в рамках Московской недели моды. По словам заслуженной артистки России, участие в показе – это исполнение давней мечты.

Возможность примерить на себя роль модели появилась благодаря сотрудничеству с дизайнером Анастасией Кучуговой, с которой Юта давно работает. Именно она пригласила артистку принять участие в показе своего бренда.

Выход на подиум, как призналась исполнительница, оказался не таким простым, как казалось со стороны. Перед показом Юта изучала видео с дефиле профессиональных моделей и пыталась воспроизвести их движения. Несмотря на волнение, сам процесс принес ей яркие впечатления и чувство удовлетворения.

"Мне раньше казалось, что ничего сложного в выходе на подиум нет. Но это не так. Это отдельная профессия, которой учатся", – отметила певица в интервью Клео.ру.





При этом Юта подчеркнула, что воспринимает этот опыт как разовый творческий эксперимент. По ее словам, сцена и музыка остаются для нее главным делом жизни, а работа в модной индустрии – скорее эпизод, к которому она готова вернуться лишь в формате дружеского сотрудничества.

"Я в первую очередь музыкант. <...> И сейчас, пройдя через 25-летний рубеж, я чувствую себя максимально ресурсным и счастливым человеком", – сказала артистка, отвечая на вопрос о возможной смене профессии.

Музыка, по словам певицы Юты, остается для нее формой служения, от которой она не намерена отказываться даже ради новых и интересных возможностей.