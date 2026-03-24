От школы живописи до современного искусства: выставки в Москве, которые стоит увидеть до середины весны

Современные художники умеют удивлять: продолжая идеи определенной школы или направления, они не отказываются от поисков в творчестве. Этому подходу, в частности, следуют Игорь Мясников, Нателла Тоидзе и Инна Савченко – московские авторы трех разных поколений, выставки которых сейчас проходят на трех крупных столичных площадках.

Что Выставка "Не Малый Манеж" (0+)

Где Галерея Нагорная. Объединение "Выставочные залы Москвы" Когда до 19 апреля

Выпускник Российской академии живописи, ваяния и зодчества имени Ильи Глазунова, художник Игорь Мясников (1968–2021) любил русскую природу и стремился воспевать ее на своих полотнах. На выставке "Не Малый Манеж" (0+) представлены около 80 картин автора, выполненные в технике масляной живописи и графики. Среди работ есть, в том числе, довольно известные картины Мясникова "В березовой роще", "Осенний вальс", "Сухостой" и "Рассвет на лесном озере".





Кроме активной живописной карьеры, Игорь Мясников также занимался реставрацией и преподавал. Например, Игорь Владимирович участвовал в воссоздании живописи в Храме Христа Спасителя, в Богоявленском соборе, в Иоанно-Предтеченском женском монастыре в Москве и еще в десятке храмов по всей России. Игорь Мясников состоял в Творческом союзе художников России и в Международной федерации художников и при возможности охотно путешествовал: вместе с Ильей Глазуновым он посетил Италию в 1991 году.

Что Выставка "Все стороны цвета" (0+) Где ММОМА на Гоголевском Когда до 19 апреля

Нателла Тоидзе – представитель московской школы живописи, чья художественная карьера началась в 1960-е годы и продолжается по сей день. Нателла Георгиевна – самобытный художник: ни мимолетные тренды, ни устоявшиеся направления не привлекают ее в той же мере, как поиск собственного пути. Ее метод – следовать за впечатлениями, полученными на природе, доверять собственному чувству света и гармонии в композиции.





В творческом портфолио Тоидзе немало двухметровых полотен, написанных непосредственно на пленэре. Некоторые из них представлены на новой выставке в ММОМА – всего около 100 картин, графических листов и эскизов автора, в духе фигуратива и символизма. Один зал в экспозиции посвящен работам других художников семейной династии: отца и деда Нателлы, Георгия и Моисея Тоидзе.

Что Выставка "Источник" (0+) Где арт-пространство Cube.Moscow Когда до 19 апреля

Выпускница Московской школы современного искусства Инна Савченко представляет свой дипломный проект в пространстве Cube.Moscow. В фокусе ее выставки "Источник" – свет: не только окружающий человека, но и находящийся внутри него. Солнце на небе как напоминание о луче внутренней надежды, ведущей к осознанности и процветанию в жизни.





В инсталляции для Cube.Moscow Инна экспериментирует с природными материалами – водой, деревом и воском. Созданная художницей среда не только окутывает зрителя ощущением тепла и визуальной гармонией, но и делает его главным участником процесса – по раскрытию внутренних ресурсов в себе.

Подробности о выставках и условия их посещения ищите на сайтах площадок.