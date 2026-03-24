Российский фильм о жизни и смерти "Фестиваль..." представили в Италии

Российский арт-проект вышел на международный уровень: фильм Кати Ганюшиной и Марии Качалковой показали на фестивалях современного искусства Attraverso la Tendenza в Италии. Работа, изначально задуманная как спектакль, в итоге получила экранное воплощение и стала заметным высказыванием в поле экспериментального кино.

Авторы в эксклюзивном интервью Клео.ру признаются: к формальным рамкам они не стремились – для них важнее было личное художественное исследование. В центре фильма "Фестиваль..." (18+) – тема жизни и смерти, поданная через язык движения и перформанса. При этом структура работы получилась достаточно жесткой, хотя внутри нее сохраняется пространство для импровизации.

Съемки проходили в непростых условиях: часть сцен приходилось переснимать из-за жары и физического дискомфорта, однако, по словам создателей, именно такие обстоятельства в итоге усилили выразительность материала.

Проект уже был представлен российской публике, где вызвал активную реакцию – от открытых обсуждений до почти медитативного молчания зрителей. В Италии, несмотря на ограниченные возможности для обратной связи, "Фестиваль..." также нашел отклик: как отмечают авторы, затронутые в фильме темы оказываются универсальными и понятными вне зависимости от культуры и языка.

"В Италии мы не имели возможности подробно обсудить со зрителями их впечатления, но куратор фестиваля сказала, что тема государственной бюрократии понятна всем: законодательство как будто стремится "оторвать" живое тело от мертвого своими предписаниями. Думаю, разговор на тему смерти возможен вне зависимости от языка и принадлежности к культуре", – отметила Ганюшина в беседе с Клео.ру.

В ближайших планах у создателей – развитие проекта в разных форматах: от живых перформансов до новых видеоработ.