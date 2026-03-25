Певица Юта: "Если хочешь достучаться до сердца, надо вложить свою душу в песню, ИИ тут бессилен"

В преддверии концерта в Государственном Кремлевском дворце, приуроченного 25-летию творческой деятельности, заслуженная артистка России, певица и композитор Юта поделилась с Клео.ру своими ожиданиями, раскрыла некоторые подробности программы, а также рассказала, как на днях впервые в жизни вышла на подиум Московской недели моды в качестве модели.

– Юта, уже четверть века ваши песни звучат в хит-парадах и в кино. А вы всегда подчеркиваете, что идете своим путем и не любите светиться в светских хрониках. Что вы можете сказать про грядущую программу?

– Я занимаюсь творчеством, пишу, продюсирую собственные песни и, да, не очень люблю пустой публичности. Мне самой не верится, что за четверть века на моих песнях успело вырасти новое поколение и что ко мне на концерты приходят люди, которые начали слушать Юту еще в свои студенческие годы. Я сама себя прекрасно помню в этом возрасте. Так быстро растут наши дети, так быстро летит время! И вот в Кремле в сопровождении большого симфонического оркестра и знаменитого Ансамбля песни и пляски имени А. В. Александрова я исполню свои лучшие песни. Будет исключительно живое исполнение и живые эмоции.

– Признайтесь, думали ли вы, что будете выступать на самой важной площадке страны, в Кремле?

– Знаете, мой близкий друг, узнав об этом концерте, сказал: "О, это твое самое значительное событие в жизни!" На что я ему возразила, потому как самое мое главное событие, а вернее три события – это рождение моих детей. Но поскольку песни это тоже своего рода дети, а их у меня около двухсот, – то да, в творческой жизни выступление в Кремле – большое событие. Некий подытог.

– Как происходил отбор песен в программу?

– По отклику моей аудитории: что попадает в чаты, что чаще всего звучит в радиоэфирах. Ну и личные ощущения: что вот именно без этой песни концерт не сложится. Признаюсь, вложить в хронометраж концерта все, что хотелось, оказалось непросто. Двадцать пять песен – компромиссное решение на два часа чистого звучания.

– Вы сказали, что самые для вас важные зрители – это ваши дети.

– Когда они в зале, то я постоянно думаю о них: удобно ли им, не дует, не слишком громко? "Включается" мама. Каков бы ни был сценический опыт, до сих пор сложно отпустить эти материнские заботы. Сейчас дети уже выросли, это трое подростков, и я постоянно говорю себе, что на сцене надо отключать в себе материнский инстинкт. Это не так просто. Для меня очень дорог мой зритель. Мне важно, как будут восприняты мои песни, сложится ли тот образ светлого будущего, который я закладываю в свои композиции.

– Юта, вы сегодня в очень интересном образе, в стиле 1930-1940-х годов. Что за дизайнер? И каким образом вы оказались на подиуме Недели моды?

– С модельером Анастасией Кучуговой – автором показа в рамках третьего дня Московской недели моды бренда Kuchugova – я дружу и сотрудничаю. Когда-то она создавала костюмы для моего участия в фильме "Рослый", и с тех пор наше партнерство не прерывалось. Все костюмы, в которых я буду выступать в Кремле, тоже созданы ею, как и это платье.





По поводу показа. Это, признаюсь, была моя подростковая мечта – пройтись по подиуму. Об этом, наверное, каждая девочка мечтает. Однажды я просто спросила у Насти, можно ли поучаствовать в показе. "Да не вопрос!" – ответила она. Так я оказалась на подиуме, на показе на Неделе моды.

– Не страшно было?

– Да что вы! Получила колоссальное удовольствие! Удовлетворила все свои амбиции – эмоциональные, эстетические, физические. Мне раньше казалось, что ничего сложного в выходе на подиум нет. Но это не так. Это отдельная профессия, которой учатся. Как я ходила? Посмотрела видео, проанализировала движения манекенщиц. В свое время я так же на коньках училась кататься: смотрела чемпионаты по телевизору, а потом выходила на каток и пыталась повторить увиденное.

– Юта, а поменять профессию, связать жизнь с подиумом не захотелось?

– Таких планов у меня нет (смеется). Я свой интерес удовлетворила и пока достаточно. Но, конечно, если Настя опять предложит, то отказать не смогу. Я в первую очередь музыкант, и моя профессия – это призвание, служение. И сейчас, пройдя через 25-летний рубеж, я чувствую себя максимально ресурсным и счастливым человеком.

– Вы в основном сами пишете свои стихи, свою музыку. А есть сторонние запросы, часто к вам обращаются написать песню на чужие стихи?

– Мне довольно часто присылают тексты и просят написать на них музыку, сделать хит. А в последнее время стали такие запросы сопровождать комментариями: "Вот, ИИ написал музыку на наш текст, но нам не нравится результат. Сделайте нам так, чтобы понравилось". На такие запросы я мягко и максимально уважительно отказываю. Если хочешь достучаться до самого сердца, надо вложить свою душу в песню, ИИ тут бессилен.