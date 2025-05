Возможности для фотографов: опен-коллы конца весны

В апреле мы писали о возможностях для художников и исследователей. Если вы охотнее выражаете себя (и контактируете с миром) через объектив фотокамеры, подборка ниже может вас заинтересовать. Советуем поторопиться: дедлайны для некоторых конкурсов уже совсем скоро.

Международный фотоконкурс "Наследие и новаторство: диалог аналоговой и цифровой фотографии"

Организаторы: фотолаборатория ФОТОЛАБ и ресурс Photographer.ru

Подать заявку до: 11 мая

В конкурсе могут принять участие профессионалы и любители в области основных видов фотографии, аналога и цифры, старше 21 года. Как следует из названия, проект направлен на исследование возможностей процесса съемки, поэтому тактильность и эмоциональность кадров ценится наравне с техничностью и экспериментальным подходом. Организаторы конкурса предлагают будущим участникам поразмышлять о том, что для них есть "наследие" и "новаторство" сегодня. Определившись с ответом на вопрос, необходимо выбрать подходящую номинацию и подать заявку через онлайн-платформу DAFES AWARDS. Победители фотоконкурса будут объявлены в начале лета, а выставка работ планируется на осень 2025 года.

Международный фотоконкурс Global Peace Photo Award 2025

Организаторы: издательство Lammerhuber (Австрия) при поддержке партнеров

Подать заявку до: 18 мая

Создать фото-высказывание о важности мира в мире и получить за это приз в несколько тысяч евро? Такая перспектива открывается перед участниками конкурса Global Peace Photo Award, проходящем в этом году при поддержке австрийского подразделения ЮНИСЕФ. Подать заявку на участие в одной из пяти категорий (включая номинации "История" и "Сольный кадр") могут взрослые фотографы из любой страны, в то время как одна номинация специально отведена фотографирующим до 14 лет. Работа главного победителя, признанная "Изображением мира 2025" (The Peace Image of the Year), войдет в постоянную арт-коллекцию Парламента Австрии и ровно на год украсит его пространство. Призовой фонд конкурса составляет 11 000 евро.

Фотоконкурс Artkoko 2025

Организатор: фотоклуб "Просветление"

Подать заявку до: 31 мая

Необычный конкурс для российских авторов (находящихся в России телом или душой), желающим поведать миру о многогранности традиций и современном облике страны через медиум фотографии. Работы участников могут балансировать на грани фотографии и других жанров, главное – чтобы они отражали уникальный взгляд на российскую идентичность сегодня. Цель Artkoko – найти талантливых художников, заинтересованных в исследовании отечественного культурного ландшафта. Из ограничений: контент 18+, политические высказывания, оскорбительные материалы, содержащие элементы насилия.

Фотоконкурс от Dodho Magazine

Организатор: Dodho Magazine

Подать заявку до: 1 июня

Основанное в 2013 году, онлайн-и принт-издание Dodho держит марку: посвящает свои страницы только событиям из мира фотографии и, конечно, работам ярких фотохудожников. Очередной поиск талантов от Dodho Magazine продлится до конца весны. В конкурсе открыто два раздела, для одиночных фотографий и для портфолио: участник может подать свою работу в любой из разделов или в оба сразу. Перед подачей заявки рекомендуем ознакомиться с визуальной стилистикой издания – это можно сделать, скачав бесплатную диджитал-копию на официальном сайте Dodho. Фотография, победившая в номинации "Соло", украсит обложку следующего печатного номера журнала, а проекты финалистов – развороты принта.

