Результаты седьмого Кубка Кремля по спортивным бальным танцам

В этом году 26 апреля лучшие танцоры России и пары из 12 зарубежных стран собрались в сердце столицы, чтобы показать свое мастерство на уникальном паркете и разыграть награды турнира "Кубок Кремля – Гордость России!". Организатор – президент Российского танцевального союза, заслуженный деятель искусств РФ, народный артист России Станислав Попов.

Этот танцевальный праздник уже давно стал обязательным символом московской весны! С огромным нетерпением и трепетом этого события ждут и танцоры, и зрители. А организаторы в свою очередь стараются сделать все, чтобы вновь удивить публику интереснейшей соревновательной и развлекательной программами.





Главный трофей – Кубок Кремля по латиноамериканским танцам среди профессионалов выиграли Кирилл Белоруков и Валерия Айдаева. Этот дуэт является безусловным лидером российского танцевального спорта в латине, а также очень успешен и на международных соревнованиях, где завоевывает призы или входит в финалы всех престижных турниров мира. Кирилл и Валерия, имея огромный опыт участия в лучших конкурсах и потрясающее мастерство, тем не менее еще достаточно молоды, а значит, не собираются в обозримом будущем отдавать первенство в профессиональной латине. Валерия рассказала, почему особенно любит выступать в Кремле:

"Конечно, для нас турнир в Кремле – особое событие, здесь и атмосфера потрясающая, неповторимая, и сюда приходит нас поддерживать семья, близкие имеют возможность наблюдать за нами вживую, а это не так часто получается, потому что мы танцуем много международных турниров. Мы каждый раз выходим на этот паркет с хорошим спортивным настроем. Кубок Кремля первый из весеннего блока самых престижных конкурсов, на котором мы обычно начинаем пробовать какие-то новые идеи, хореографию".





Серебром наградили судьи танец Андрея и Анастасии Киселевых. Бронзовые награды достались харизматичному дуэту Михаила Попова и Вероники Тамаровой. Михаил поделился своими впечатлениями от турнира, рассказал, как их пара восприняла нововведение, когда на соревнованиях латинистов зазвучала непривычная музыка:

"Мы услышали, что первые туры любители танцевали под музыку советских композиторов, под песни на военную тематику. Мы понимаем, что близится очень важный праздник, значимый для нашей страны. Поэтому мы не удивились. Интересно было послушать такую обработку. Мы морально себя готовили к тому, что тоже будем танцевать под эти мелодии. Но нам такая возможность не представилась, в турнире профессионалов эта музыка не звучала, а было бы интересно попробовать. Эмоции от Кубка Кремля, как и всегда, очень яркие, к тому же апрельские турниры в Кремле проходят при хорошей солнечной погоде, хоть и прохладной, и это еще больше добавляет праздничного настроения. Все прекрасно!"





Соревнования в категории любителей в латине порадовала присутствием новых лиц среди призеров турнира. Так впервые на пьедестале стояли Алексей Капуста и Ксения Сибушева – они получили бронзовые награды. Серебро завоевали Лиза Борисова и Илья Гавриков. И хотя эта пара уже была в числе призеров на прошлом Кубке Кремля, приятно было вновь видеть их на пьедестале, и убедиться, что Илья и Лиза не только подтверждают свой высокий уровень, но и продолжают развиваться. А победителями стали хоть и весьма титулованные, но тоже еще совсем молодые танцоры Шариф Мирханов и Анна Долгополова. Они выиграли Кубок Кремля уже в третий раз!





В турнире по смус ожидаемо победили Алексей Половников и Ольга Щербина – сильнейший дуэт в этом направлении, неоднократно подтверждавший этот статус как на российских турнирах, так и на всех престижных площадках мира.





Сюрпризом для зрителей стало выступление победителя турнира профессионалов Кирилла Белорукова с новой партнершей по Про-Эм. Еще до того, как вновь стать чемпионом главного состязания, он успел победить еще в одном – Про-Эм латина Леди А, завоевав Кубок вместе с Жанеттой Клюшиной. Наверное, тот факт, что и новую свою ученицу Кирилл смог подготовить так хорошо, что и с ней занял первое место, скорее был закономерным, чем удивительным. Чемпионский статус, характер победителя и высочайшее мастерство этого танцора просто не оставляют шансов соперникам на паркете, в какой категории бы он ни выступал.





В категории Леди В Про-Эм по латиноамериканским танцам победителями стали Владимир Литвинов и Виктория Багаева.

Среди пар Про-Эм по стандарту лучшими были Сергей Коновальцев и Кристина Курт. Кроме того, Сергей и Кристина порадовали зрителей в этот вечер еще и великолепным исполнением шоу "Эсмеральда". Номер заразил зрителей своей небывалой эмоциональностью и восхитил красотой исполнения.





В развлекательной части вечера было показано еще два шоу завсегдатая кремлевских турниров Виктора да Силвы в стиле экзибишен. На этот раз маэстро выступил с танцовщицей из Японии Юми Хонда в роли Клеопатры и с Екатериной Крысановой. Эти номера также были по достоинству оценены взыскательной публикой.

Добавляли собравшимся праздничного настроения искрометный конферанс Станислава Попова и великолепная музыка в исполнении групп "Семь ветров" и "Данс-лэнд".