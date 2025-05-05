"Танец XX века": выставка об искусстве Терпсихоры в Еврейском музее и центре толерантности

"Танец ХХ века. Матисс, Малевич, Дягилев, Кандинский и другие" (0+) в Еврейском музее и центре толерантности (здесь и далее: Еврейском музее) стоит посмотреть как минимум по двум причинам, и причины эти очень просты.





Во-первых, выставки о танце, не только классическом, но и современном, на российской арт-сцене открываются нечасто: скажем, реже, чем о театре (за это в Москве, например, отвечает Музей имени Бахрушина) или о гениальных русских живописцах. В актуальном российском искусстве, где до сих пор господствует концептуальная традиция, в чести многие медиумы, но танец их не возглавляет. Во-вторых, материальное воплощение выставки в Еврейском музее претендует на уровень, едва ли знакомый отечественному зрителю: пространство проекта становится без преувеличения частью кураторской магии – оно не затмевает представленные работы, но обрамляет их, гибко и эмоционально.





По словам куратора проекта Марии Гадас, выставка построена не по хронологическому, а по тематическому принципу. На первый взгляд, это действительно так: залы экспозиции посвящены разным паттернам движения, например, ритму, синестезии или отрицанию. Каждая из тем раскрывается через персоналию: вдохновителя отдельно взятого направления, какой, в частности, являлась Айседора Дункан для свободного танца. Вместе с тем, "бутоны" смысла раскрываются на выставке не хаотично: историческая справка о балете в первом зале экспозиции дает импульс рассказу о стремительном, но последовательном развитии танца в ХХ веке, переходе от классики к современности.





Танцевальные практики, существовавшие до эпохи балета, тем более, за пределами Европы, в фокус выставки не попали, как и некоторые ультрасовременные направления наподобие не-танца и танц-перформанса. Однако упрекнуть создателей выставки в консервативности нельзя, ведь в экспозиции представлено и специфическое искусство японского танца буто (иначе, "танца тьмы"), и вольные интерпретации задач и методов движения от американских модернистов, Ивонны Райнер и Мерса Каннингема. В последнем зале экспозиции у зрителей есть возможность познакомиться с современностью: постановками хореографов Матса Эка и Охада Нахарина – которые, еще не будучи вписанными в историю танца, повествуют о настоящем соматическим языком.





Суть танца на разных этапах его развития передают не только фотографии и видео-документация работ, но и обозначенные куратором параллели с направлениями в других искусствах – живописи, музыке, театре, что менее очевидно. Так, "импровизации" и "увертюры" Василия Кандинского словно подтверждают идеи художника об абстрактной сущности танца: об этом же свидетельствует так и не реализованный план сценической постановки "Желтый круг". Амазонка русского авангарда, Наталья Гончарова, действовала более уверенно, экспериментируя с кубизмом не только в живописи, но и в дизайне балетных костюмов – одежда танцовщиков в экспозиции представлена наряду с эскизами художницы.





Ожидаемо, выставка делает упор на легендарные имена танцовщиков и теоретиков искусства, среди которых "бабушка" современного танца, Айседора Дункан, советская прима-балерина Галина Уланова, театральный режиссер-экспериментатор Всеволод Мейерхольд … Кроме того, посетители познакомятся ближе с практиками и методами чуть менее известных, но оттого не менее ярких сценических деятелей: в частности, театрального режиссера и педагога Николая Фореггера и балетмейстера Касьяна Голейзовского. Воплощением идей героев выставки стали более 200 экспонатов в жанрах живописи, графики, эскизов костюмов и декораций.





Наконец, выставку о танце тяжело воспринимать исключительно головой: тело и чувственность невольно подключаются к процессу. Этому способствует архитектура экспозиции: неожиданные арки и проходы из зала в зал, колонны с мультимедийными проекциями и даже хореографические станки. Испытать самое изящное из всех искусств на выставке "Танец ХХ века. Матисс, Малевич, Дягилев, Кандинский и другие" можно до 3 августа.

Возрастное ограничение: 0+

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