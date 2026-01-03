Успеть до конца праздников: выставки в Уфе, Казани и Перми

Уфа

Что: выставка "Праски Витти: чувашский арьергард" (12+)

Где: Посольство музея искусств Zaman Museum

Когда: продлится до 14 января 2026 г.

Заслуженный художник России и народный художник Чувашии, Виталий Петров, известный под псевдонимом Праски Витти, чтит культуру и традиции родного края, но и не боится отличаться через свое творчество. Обычаи, костюмы, приметы и особенности чувашского народа в работах автора, с одной стороны, выглядят доступными для прочтения современниками, с другой – объединяют пласты национальной истории.





На выставке "Чувашский арьергард" (12+) в Zaman Museum представлено 40 работ Праски Витти в жанрах живописи, эмали и графики. Важную роль в экспозиции играет цикл произведений художника, вдохновленный поэмой "Нарспи" Константина Иванова. Через отсылку к поэзии, Праски Витти стремится составить образ чувашского народа и его сознания – в хорошие и не очень для культуры страны времена.

***

Пермь

Что: проект "Персона. Александр Бродский". Инсталляция "Ротонда" (0+)

Где: Музей современного искусства PERMM

Когда: продлится до 31 января 2026 г.

Героем регулярной рубрики "Персона" в Музее PERMM в марте 2025 года стал архитектор Александр Бродский. Новая выставка "Ротонда" (0+) в пространстве музея посвящена одноименной работе Бродского, ярко характеризующей его художественную практику.





Каждый из трех уровней "Ротонды" (0+) несет отдельный смысл: поиск, созерцание и свободное творчество. Инсталляция не решает функциональные задачи: вопросы формы и гармонии выступают для автора работы на первый план, что создает эстетически насыщенное впечатление у зрителя.

***

Казань

Что: выставка "Опередившие время" (0+)

Где: Галерея современного искусства "Бизон"

Когда: продлится до 1 февраля 2026 г.

Выставки художников-нонконформистов – привычное дело для культурной жизни столиц, в то время как в регионах разговор о советском неофициальном искусстве пока что только набирает обороты. Проект "Опередившие время" (0+) московских кураторов Сергея Попова и Алисы Николаевой из pop/off/art gallery приглашает жителей и гостей Казани познакомиться с отечественной историей художественного андеграунда.





В экспозиции в галерее "Бизон" представлены работы 25 участников советского неофициального круга: в частности, Эрика Булатова, Юрия Злотникова, Ирины Наховой, Лидии Мастерковой и других. Благодаря подобным выставкам, "Бизон" расширяет горизонт деятельности, проявляя интерес как к местным, так и центральным художественным процессам и фигурам в искусстве.

Подробности выставок и условия их посещения смотрите на сайтах площадок.