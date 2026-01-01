Ольга Кузьмина объяснила феномен популярности Чебурашки среди взрослых и детей

В первый день 2026 года в российский прокат выходит фильм Дмитрия Дьяченко "Чебурашка 2" – продолжение самой кассовой картины в истории отечественного кино. Первая часть, вышедшая в новогодние каникулы 2023 года, собрала рекордную аудиторию, и от сиквела ожидают не меньшего интереса зрителей. В преддверии релиза актриса Ольга Кузьмина, вновь озвучившая Чебурашку, рассказала, в чем, по ее мнению, заключается секрет всенародной любви к этому персонажу.

По словам Кузьминой, Чебурашка оказался редким героем, который одинаково близок и детям, и взрослым. Для старшего поколения он связан с воспоминаниями о собственном детстве, а для младшего – стал полноценным персонажем уже их времени. Этот эффект "общего героя" позволяет фильму объединять семьи в кинозале и делает историю по-настоящему универсальной.

"Мне кажется, что сегодня нам как раз не хватает такого наивного героя, как он. Мы постоянно боимся, видим везде негатив, в итоге закрываемся, и вот такой Чебурашка "заставляет" нас вспомнить детство, вновь стать добрым, неравнодушным и ранимым, а самое главное – самим собой. Для меня лично история Чебурашки – это история добра и открытого сердца", – сказала Ольга Кузьмина в интервью.





В новом фильме персонаж заметно меняется: он взрослеет, становится увереннее и получает больше реплик, однако при этом не теряет своей искренности. По мнению актрисы, именно сочетание узнаваемого образа и нового жизненного опыта делает продолжение интересным для широкой аудитории.



