Вышел трейлер байопика о Майкле Джексоне

Lionsgate Movies представила трейлер фильма о поп-короле Майкле Джексоне. Выход картины "Майкл" в зарубежном прокате намечен на 24 апреля 2026 года. Проект называют одной из самых ожидаемых премьер года, наряду с сиквелом "Дьявол носит Prada".





Сюжет обещает пройти по ключевым точкам биографии артиста – от ранних выступлений в составе The Jackson 5 и сложных отношений в семье до момента, когда Джексон стал поп-иконой. В трейлере акцент сделан на узнаваемых сценических эпизодах и этапах взросления: путь к сольному успеху, формирование сценического образа и знаменитые номера, включая знаковую "лунную походку" под Billie Jean.

Видео: YouTube / @LionsgateMovies

Главную роль исполнил 27-летний Джаафар Джексон, племянник певца. Создатели делают ставку на максимальную визуальную достоверность – это одна из причин, почему кастинг обсуждают особенно активно. Режиссером выступил Антуан Фукуа, сценарий написал Джон Логан. В актерском составе также заявлены: Колман Доминго (в роли Джо Джексона), Ниа Лонг (в образе Кэтрин Джексон), Майлз Теллер (как Джон Бранка), Лоренц Тейт (как Берри Горди), Кэт Грэм (в роли Дайаны Росс) и другие.





Вопрос, который обсуждают зрители после выхода трейлера "Майкла", – насколько подробно фильм затронет самые спорные страницы биографии музыканта, включая громкие обвинения, судебные процессы и репутационные кризисы. Заявлено, что история будет рассказывать о Майкле Джексоне не только на сцене, но и за ее пределами – включая семью, давление славы и масштаб оставленного наследия.