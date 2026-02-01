В Лос-Анджелесе назвали победителей премии "Грэмми-2026"

В Лос-Анджелесе состоялась 68-я церемония вручения премии "Грэмми", которая традиционно собрала главные имена индустрии музыкальной. В этом году главным победителем вечера стал Bad Bunny – его альбом DeBÍ TiRAR MáS FOToS признан лучшим альбомом года.

Рэпер из Пуэрто-Рико поблагодарил публику и коллег со сцены, подчеркнув, что для него это "самая личная пластинка" и "честный разговор о культуре, любви и хаосе". Победа Bad Bunny стала исторической – артист стал первым латиноамериканским исполнителем, получившим "Грэмми" в главной категории дважды.

Записью года жюри назвало трек Luther – совместную работу Кендрика Ламара и SZA, а песней года стала лиричная Wildflower Билли Айлиш, которая вновь доказала, что минимализм и искренность в музыке остаются вне времени.

В категории "Лучший новый артист" победила британская певица Оливия Дин, чьи соул-композиции уже называют "новой классикой".

Лола Янг получила награду за лучшее сольное поп-исполнение с песней Messy, а Леди Гага забрала "Грэмми" за лучший поп-альбом – Mayhem. Ее появление на красной дорожке в образе от Maison Margiela стало одним из самых обсуждаемых за вечер.