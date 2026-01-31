Двигаясь к мечте или шедевры мировой хореографии. "Танцующие мечты" Пины Бауш

Третья версия спектакля "Танцующие мечты" (на немецком – Kontakthof) стала последней работой великого хореографа. Она же легла в основу сюжета фильма Энн Линсель и Райнера Хоффмана 2010 года. Съемки картины стартовали в 2008 году, годом позднее Пина Бауш ушла из жизни с диагнозом "рак легкого", так и не дождавшись кинопремьеры.





Сегодня мы назвали бы проект "Танцующие мечты" Пины Бауш трилогией. Первый спектакль состоялся в 1975 году, в нем участвовали 30-40-летние актеры Танцтеатра Вупперталь, которым в тот момент руководила сама Пина. На рубеже тысячелетия Бауш поставила эту же работу с непрофессиональными участниками элегантного возраста (65 лет и старше), а спектакль, впоследствии ставший фильмом, создавался для подростков без танцевального опыта. Приглашая школьников Вупперталя (небольшой город на западе Германии) принять участие в проекте, хореограф изначально не устраивала кастинга – к репетициям смогли приступить все желающие, а это – дети разного социального происхождения и вероисповедания.



Около года совместной работы, еженедельные репетиции по субботам, наставничество не только самой Бауш, но и двух опытных танцовщиц ее труппы, Бенедикт Биллет и Джо-Энн Эндикотт. За процессом репетиций в течение месяцев наблюдала съемочная группа Линсель и Хоффмана, но делала это крайне деликатно – по требованию Пины. Хореографу было важно сохранить атмосферу спокойного любопытства для начинающих актеров. В фильме фрагменты постановочной работы, прогонов и объяснения материала Бенедикт и Джо перемежаются с закулисными интервью: ребята делятся своими ощущениями и переживаниями, рассказывают об имеющемся опыте (чаще – о его отсутствии) и желании пробовать новое.







От "Я никогда не делал(а) этого раньше" до "Премьера звучит волнительно, но я думаю, что мы справимся". Хотя значительная часть киноспектакля построена по принципу бэкстейдж-съемки, эффекта "реалити-шоу" при этом не возникает. Финальные репетиции на сцене проходят в более напряженной атмосфере, чем первые встречи, не все юные актеры попадают в основной состав спектакля, но, к некоторому удивлению зрителя, эти сложности едва ли влияют на общий настрой… Преодолевая стеснение и постепенно входя во вкус, школьники отважно ждут премьеру: в этот день они смогут доказать себе и другим, на что они способны.





Впрочем, во время закулисных бесед с репортерами, подростки сообщают о себе что-то личное – эти подробности тяжело не брать в расчет, думая об образах ребят в постановке. Например, Катя обнаруживает сходство между ее персонажем и собственной особенностью "иногда с трудом справляться с чувством гнева" (рассказ о трагической судьбе деда девушки проливает свет на возможные причины такой реакции). Главная героиня, Джой, признается, что ей нужно время, чтобы начать доверять людям, а исполнитель эпизодической роли, Сафат, смело заявляет о своем намерении избавиться от стереотипов и смотреть на мир более беспристрастно.





Известный новатор в области современного танца, Пина Бауш стремилась объединить в своей хореографии экспрессию немецкого танца-модерн и точность – американского. По этой причине, исполнители "Танцующих мечт" – как в финальном спектакле с подростками, так и в его предыдущих версиях – двигаются от внутреннего импульса, переходя от содержания к форме. Главное в версии спектакля с вуппертальскими школьниками – не танец, а интроспективное и социальное взаимодействие, движение на стыке состояний "я-внутри" и "я–в диалоге с другим".





"Помехи" такой активности – почесывания, одергивания себя и другого – не исключены из хореографии, а, наоборот, акцентированы – они, согласно видению Пины, придают постановке жизненный, земной характер, подсвечивают несовершенную природу людских отношений. Вопреки всем этим шероховатостям, общий рисунок Kontakthof выглядит как безукоризненное воплощение модерна – выверенное, структурное, симметричное. Дополняют это "правильное" впечатление костюмы героев: черные фраки одного фасона для юношей и разноцветные коктейльные платья, сидящие по фигуре, для девушек.





В некотором смысле фильм Энн Линсель и Райнера Хоффмана посвящен самому интересному спектаклю Бауш из всей трилогии. В его третьей версии задействованы непрофессиональные актеры, но они молоды, ими движет мощнейшее из возможных топлив – азарт начинания. Там, где энергия сталкивается с неопытностью, способно родиться что-то совершенно неожиданное. Kontakthof Пины Бауш 2008 года – невинная проекция будущего, нежный и осторожный эксперимент по предъявлению себя миру.

Возрастное ограничение: 16+

Мировая премьера фильма состоялась в 2010 году, в 2012 году картина вышла на российские экраны.

Фильм "Пина. Танцующие мечты" (16+) доступен для просмотра в интернете.