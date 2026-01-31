Народный артист СССР Юрий Башмет обозначил свои творческие ориентиры на 2026 год и подтвердил, что международная концертная деятельность остается для него актуальной, несмотря на вынужденные паузы. Маэстро отметил, зарубежные партнеры продолжают выходить на связь и выражают готовность к сотрудничеству.

"Все мои заграничные гастроли остановлены, но не прерваны. Просто даты перенесены, но отмен нет. Япония, Австрия, Италия, Германия – они сами просят подождать. Понятно, что сейчас они заложники обстоятельств", – отметил артист в интервью.





Также Башмет рассказал, что прошедший год оказался предельно насыщенным, а темп работы в новом сезоне снижаться не будет. В центре внимания по-прежнему остаются фестивальные проекты, которые он рассматривает как концентрат годовой концертной жизни. Уже в начале года в Москве и Сочи проходят программы Зимнего международного фестиваля искусств, традиционно объединяющего камерные концерты, симфонические вечера и премьерные исполнения.

К слову, российские фестивали за годы существования стали значимыми культурными событиями и точками притяжения. Так, в Сочи фестиваль под руководством Юрия Башмета уже стал важной частью городского календаря, влияя как на культурную, так и на туристическую жизнь региона.