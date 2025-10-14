На Майкла Джексона подали в суд за насилие над пятью детьми

Имя Майкла Джексона вновь оказалось в центре громкого расследования. Семья Касио подала заявление в полицию, утверждая, что певец в течение 25 лет совершал насильственные действия в отношении пятерых детей.

В материалах дела указано, что артист якобы "психологически обрабатывал и подчинял себе" детей, внушая каждому из них, что они для него особенные. Эти заявления вызвали широкий резонанс, ведь один из истцов – Фрэнк Касио – много лет считался близким другом Джексона. Ранее он не только защищал певца во время скандалов, но и написал о нем книгу "Мой друг Майкл".

По данным британских СМИ, похожие обвинения со стороны семьи уже звучали в 2020 году. Тогда, по неофициальной информации, стороны якобы пришли к соглашению, и семья Касио получила 13 миллионов фунтов в обмен на отказ от судебного разбирательства.

Теперь же родственники утверждают, что тогдашняя сделка была заключена под давлением. В новом иске они требуют компенсацию в размере 160 миллионов фунтов.

Пока представители наследников Джексона не дали официальных комментариев. Однако юристы певца ранее неоднократно подчеркивали, что все подобные заявления направлены исключительно на получение выгоды и не имеют доказательной базы.