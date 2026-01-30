Хелена Бонем Картер присоединилась к актерскому составу четвертого сезона "Белого лотоса"

Актерский состав четвертого сезона сериала "Белый лотос" официально пополнился сразу несколькими заметными именами. К проекту присоединились Хелена Бонем Картер, Крис Мессина и модель Марисса Лонг, для которой участие в популярной антологии станет полноценным телевизионным дебютом.

Подробности о персонажах новых актеров традиционно держатся в секрете, однако уже известно, что действие четвертого сезона развернется во Франции. Сюжет вновь охватит одну неделю из жизни гостей и персонала роскошного отеля сети White Lotus. Среди локаций называют Париж и Лазурный берег, а ключевой площадкой для съемок станет исторический замок XIX века Château de La Messardière – один из самых престижных отелей региона.

Производство новых серий запланировано на весну 2026 года, а завершение съемочного процесса ожидается осенью. Создатель проекта Майк Уайт сохранит за собой роли шоураннера, сценариста и режиссера, продолжив формат антологии, который принес сериалу международный успех и множество наград.

Хелена Бонем Картер считается одним из самых ярких приобретений сезона. Актриса известна по культовым фильмам и сериалам, а ее появление усиливает актерский состав, в который ранее уже вошли Александр Людвиг, Эй Джей Мичалка, Стив Куган и Калеб Джонте Эдвардс. Крис Мессина, в свою очередь, хорошо знаком зрителям по драматическим и триллерным проектам, а Марисса Лонг станет новым лицом франшизы.

Напомним, "Белый лотос" стартовал в 2021 году и быстро стал одной из самых обсуждаемых премьер HBO. Каждый сезон переносит зрителей в новую страну – от Гавайев и Италии до Таиланда – сохраняя фирменное сочетание сатиры, социальной критики и детективной интриги, в финале которой неизменно раскрывается загадочная смерть.