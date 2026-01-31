Юрий Башмет: "Если у человека есть душа, то это мой зритель"

Двадцать четвертого января народный артист СССР, Герой труда России, альтист и дирижер Юрий Башмет традиционно встретил свой день рождения (маэстро исполнилось 72 года!) на большой сцене. В этот день пространство Концертного зала им. Чайковского преобразилось в фантастическое пространство с большими птицами, парящими над потолком. На сцену вместе с Всероссийским симфоническим юношеским оркестром вышли бас Ильдар Абдразаков, меццо-сопрано Мария Баракова и пианистка Ксения Башмет, а в зрительном зале собрались особые гости: Евгений Миронов, Константин Хабенский, Дмитрий Песков, Татьяна Навка, Михаил Куснирович и многие другие.

Сам юбиляр признался: предыдущий год пролетел так стремительно и насыщенно, что было даже некогда спать, и на 2026-й планов не меньше. С 11 января по 13 февраля в Москве идут концерты VII Зимнего международного фестиваля, а уже 18 февраля стартует XIX фестиваль в Сочи.

– Юрий Абрамович, каждый год уже традиционно вы отмечаете свой день рождения на сцене.

– Это многолетняя традиция – выйти с концертом в день рождения. Так же, как и Новый год. Если я не окажусь на сцене, то, значит, и Новый год не случился или день рождения не произошел. Для меня это очередная ступень импровизации, живой и всегда радостный процесс. Сцена для меня – это неотъемлемая часть жизни. А жизнь я люблю!

– Программа фестиваля как в Москве, так в Сочи насыщенна как никогда.

– Что такое фестиваль? Сконцентрированная во времени, спрессованная программа, которую мы отыгрываем в течение всего года. А пожаловаться на бедную концертную жизнь мы не можем. Программа фестиваля этого года, да, очень разнообразна: мы представим настоящий калейдоскоп событий – от виртуозных камерных выступлений до мировых премьер, а в числе участников – признанные мастера сцены, зарубежные гости из Испании и Италии.

– Прошедший год, можно сказать, прошел под "знаком Чайковского". В этом – юбилеи у Моцарта и Прокофьева.

– С проектом "Путь Чайковского" мы побывали в таких местах, о которых никто не слышал даже – на тракторах только добираться. Но мы добрались. Я очень надеюсь, что впереди, на очереди, Флоренция. Там расположен дом Петра Ильича. До ковида была 100-процентная готовность концерта, но, увы, пока все откалывается.

В рамках московского фестиваля у нас прозвучала опера "Иоланта" Чайковского. Вся сцена была наполнена яркими красными цветами – маками, тюльпанами, создающими иллюзию волшебного сада. Премьера спектакля состоялась летом, в июле 2025 года, на фоне живописных развалин усадьбы "Демьяново". Чайковский, конечно, не знал, что мистическая история об Иоланте станет его последней оперой, но он очень стремился к совершенству.





Ну и, конечно, в этом году весь музыкальный мир отмечает 270-летний юбилей Моцарта, и 27 января наш концерт был этой дате посвящен. Хорошо помню, как на 250-летие Вольфганга Амадея принимал участие в праздничных мероприятиях в Зальцбурге, в доме великого композитора.

Мне даже довелось поиграть на альте, на котором некогда играл Моцарт. Я в руки его взял и автоматически прочитал на инструменте имя мастера Паоло Тесторе: оказалось, что альт Моцарта и мой – родные "братья"! У них всего три года разницы!

А говоря о Прокофьеве, то я бы назвал его неровным композитором, но великим. Есть бесспорные произведения, которые знает буквально каждый человек, "Ромео и Джульетта", например. Но у него большое количество вещей, которые еще мало исполнялись. Как-то так повелось, что, например, даже у Чайковского исполняют чаще всего 5-ю и 6-ю симфонии. А где 1-я, 2-я? У Шуберта в лучшем случае "неоконченную симфонию" знают... Так сложилось, что и у Баха не всё на уровне Баха.

– Кстати о Шуберте. Вы тут обмолвились, что именно об этом композиторе беседовали под чашечку кофе с Миком Джаггером перед его концертом?

– Да, я много лет знаю Джаггера. Как-то в день концерта The Rolling Stones в Гонконге мы сидели, общались за одним столом на обеде. И выяснилось, что у нас есть общая тема: мы оба очень любим композитора Шуберта – часа полтора о нем проговорили. А уже через три часа, оказавшись за кулисами, я с интересом наблюдал, как Мик носится туда-сюда по сцене, а за кулисами "спрятался" точно такой же "подстраховочный" ансамбль, на всякий случай – вдруг с ним что-то случится. Не понадобилось, слава богу. Они все возрастные, а среди публики – почти одна молодежь!

– А кто ваша публика? На какого зрителя ориентируетесь?

– На человеческого. С душой.

Знаете, 7 лет вам, 17 или 85 – неважно. Если у человека есть душа, то это мой зритель.

Публика всегда, на каждом выступлении разная. Иногда молчит, но потом в неожиданном месте "взрывается", то постоянно, даже там, где не требуется, аплодирует. И каждый раз, подходя к театру, у меня ожидание чуда, чего-то нового, что должно произойти. И это чудо происходит.





– А какие у вас концертные, фестивальные, гастрольные планы на 2026 год?

– Все мои заграничные гастроли остановлены, но не прерваны. Просто даты перенесены, но отмен нет. Япония, Австрия, Италия, Германия – они сами просят подождать. Понятно, что сейчас они заложники обстоятельств. А по российским фестивальным планам: ближайшее – это Сочи. Наш XIX Зимний международный фестиваль искусств продлится до 1 марта на площадках Зимнего театра и Зала органной и камерной музыки. В первый день фестиваль откроется гала-концертом, который даст старт фестивальной программе. Для Сочи наш фестиваль уже стал одним из главных событий года, и в эти дни все отели заполняются культурными туристами.