Художник Ростан Тавасиев объяснил, почему не вешает свои картины у себя дома

Художник Ростан Тавасиев рассказал, почему в его доме нет ни одной собственной работы, несмотря на внушительное творческое портфолио и участие в крупнейших музейных собраниях. Поводом для разговора стала масштабная ретроспектива художника "Зайлярис" (0+), открывшаяся в Московском музее современного искусства и охватившая более двух десятилетий его творчества.

По словам Тавасиева, отсутствие авторских произведений на домашних стенах – естественное продолжение его отношения к искусству. Художник признался, что относится к своим работам с теплом, но не видит необходимости окружать себя ими в быту. Для него картины – самостоятельные сущности, которым важно выйти за пределы мастерской.

"Отношусь к ним со всей нежностью и любовью, особенно когда создаю их с большим удовольствием. Но вот чтобы вешать на стены и любоваться… Нет. Мне больше нравится показывать картины людям. Очень легко расстаюсь со своими работами. Мне нравится, когда они начинают жить своей жизнью", – рассказал Ростан Тавасиев в эксклюзивном интервью Клео.ру.





Завершенная работа воспринимается художником как этап, который логично отпустить, чтобы освободить пространство – в том числе внутреннее – для новых идей. Накопление уже сделанных произведений, по его словам, мешало бы движению вперед и неизбежно привело бы к творческому застою.