Вышел тизер-трейлер фильма "Битва моторов" с Иваном Янковским и Юрой Борисовым

В центре сюжета – автолюбитель и гонщик Андрей Нагель, роль которого исполнил Иван Янковский. Его герой вместе с инженером-конструктором Дмитрием Бондаревым, сыгранным Юра Борисов, берется за создание первого серийного российского автомобиля "Руссо-Балт". Чтобы доказать жизнеспособность проекта и конкурировать с европейскими производителями, команда решается на рискованный шаг – участие в престижном ралли Монако. Основанием для сценария послужили реальные события 1908 года, однако история получила художественное переосмысление.

Кинокомпания "Централ Партнершип" представила первый тизер-трейлер историко-приключенческого фильма "Битва моторов", который выйдет в российский прокат 8 октября 2026 года. Картина переносит зрителя в начало XX века и обращается к малоизвестным страницам истории отечественного автомобилестроения.

Режиссером ленты выступил Илья Маланин, для которого проект стал второй полнометражной работой. В фильме покажут и расскажут не только о гонках и технических деталях, но и человеческих отношениях, внутренней мотивации героев и цене амбиций. Создатели подчеркивают, что это не классический байопик, а драматическая история о вере в прогресс, партнерстве и преодолении обстоятельств.

Для съемок были специально воссозданы ретроавтомобили по историческим чертежам. Машины адаптировали под современные требования безопасности и динамики, чтобы добиться зрелищных сцен гонок. Часть эпизодов снималась в России, а зарубежные локации – Германия, Франция и Альпы – были воспроизведены с помощью натурных съемок в Сербии и Черногории, а также компьютерной графики.

В актерский состав также вошли Паулина Андреева, Алексей Гуськов, Антон Рогачев, Алексей Розин и другие. Авторы позиционируют фильм "Битва моторов" как масштабную производственную драму с элементами роуд-муви, где путь героев измеряется не только километрами, но и личными изменениями.