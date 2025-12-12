Телеведущую Марию Григорьеву раскритиковали за поведение в Большом театре

Посещение Большого театра обернулось публичным скандалом для телеведущей канала "Россия 24" Марии Григорьевой. Поводом стали фотографии с балета "Дочь фараона", опубликованные в социальных сетях, где журналистка позирует в театральной ложе в горизонтальном положении на бортике. Снимки вызвали бурную реакцию как среди профессионального сообщества, так и в медиасреде.





Внимание общественности привлекло то, что кадры были сделаны в одном из самых статусных культурных пространств страны. Многие сочли подобное поведение нарушением негласного этикета театра, где зрители традиционно приходят за соприкосновением с искусством, а не за эффектным контентом для соцсетей. Так начался разговор о границах допустимого в публичных институтах культуры.

Резко отреагировали и артисты Большого театра. По их мнению, происходящее отражает тревожную тенденцию размывания норм поведения в театральной среде.

"У нас в женском коллективе переполох... Второй день мы обсуждаем нормы дозволенного и границы приличия", – написала в соцсети балерина театра Вера Борисенкова.

К обсуждению подключились и журналисты, отметив, что Большой театр в последние годы все чаще воспринимается не только как храм искусства, но и как модная площадка для демонстрации статуса и личного бренда.

"О таком нельзя молчать, об этом надо говорить и показывать другим, что так в театрах делать нельзя", – высказалась журналистка Анастасия Меняйлова в своем телеграм-канале.

После волны критики Мария Григорьева удалила спровоцировавшие скандал снимки из соцсетей и ограничила возможность комментирования.