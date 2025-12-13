Основательница галереи "Тираж 1/1" Ольга Егармина: "Подарок в виде картины считаю беспроигрышным и всегда уместным"

В галерее современного искусства и коллекционного дизайна "Тираж 1/1" представили новую персональную выставку выпускника Санкт-Петербургской академии художеств Владимира Семенского "За минуту до пробуждения". Шестнадцать произведений, большая часть которых экспонируется впервые, погружают зрителя в некую "эмоциональную прозрачность", где границы реальности размыты, а силуэты уступают место движению пятна и вибрации цвета.

Хозяйка пространства – основательница галереи Ольга Егармина – не один год занимается коллекционированием и отмечает, что авторов для экспозиций подбирает сама, полагаясь на свой вкус, статус творца или нестандартное мастерство исполнения. На первых выставках галереи были представлены работы таких известных мэтров искусства, как Пьер Жаннере, Сьюзан Дерджес, Беатрис Серр и многие другие, и сегодня Ольга все чаще выставляет работы молодых современных российских художников и дизайнеров, успешно заявивших о себе на мировой арт-сцене.

– Ольга, какие пути привели вас к коллекционированию и открытию собственной галереи?

– Несколько лет я занималась мебельным бизнесом в Казахстане – была владелицей магазина мебели высокого класса и дизайнерских аксессуаров для дома в Алма-Ате. Разрабатывая интерьерные проекты, интересовалась современным искусством, и как только появлялись свободные деньги, вкладывала их в стоящие произведения. Так у меня появились работы Инфанте, Кабакова, Рогинского, Гороховского, Шелковского и других. Со временем возникла идея создания собственной галереи коллекционного дизайна и современного искусства, которая, собственно, и осуществилась в феврале 2019 года.





– А где приобретаете произведения, если не секрет?

– В основном на российских и международных арт-ярмарках, и для меня это чаще всего эмоциональная покупка. Обычно происходит так: я узнаю подробности о художнике, работа которого мне понравилась, общаюсь с галеристом или куратором, который представляет его на выставке или ярмарке, и, уже обладая информацией, принимаю решение по возможности познакомиться с самим автором. Такое личное знакомство "глаза в глаза" с художником для меня очень важно. Часто бывает, что после этого я начинаю по-другому относиться к его работам. В дальнейшем, как правило, мы не перестаем общаться, переписываемся, поддерживаем теплые контакты.

Таким образом, например, в моей коллекции появились работы пакистанского художника Вакаса Хана, швейцарско-французского художника-концептуалиста Джулиана Шарьера, британского фотографа Сьюзан Дерджес, которая, кстати, изобрела свою технику, позволяющую получить фотоизображения без применения камеры.

С каждым годом на мировом рынке становится все популярнее самобытное африканское искусство. Так, в Сенегале я приобрела работы молодого художника Ndoye Douts. Его сегодня активно скупают престижные галереи Парижа, Нью-Йорка, Токио. В галерее в Шанхае я увидела покорившие меня ночные пейзажи Пан Цзяня, которые сначала стали частью моей коллекции, а позже были представлены на нашем стенде на ярмарке Cosmoscow.

– Сегодняшняя выставка Владимира Семенского. Почему выбор пал именно на него?

– Когда Владимир пришел к нам в галерею, рассказал про свою технику, я была рада познакомиться. Заинтересовавшись, съездила к нему в мастерскую, и да, была в полном восторге. Решила познакомить и нашу аудиторию с его работами. Мы получаем хорошие отклики от наших коллекционеров, дизайнеров и посетителей.

– Чем, на ваш взгляд, так цепляют его работы зрителя?

– Работы Владимира очень эмоциональны. На мой взгляд, каждый холст – это погружение в момент ожидания того, что еще не случилось, но вот-вот произойдет. Это притягивает, заставляет всматриваться в прозрачность, многослойность холста…

– Как вы думаете, сильно ли изменился российский рынок коллекционирования за последний год?

– Пока его можно охарактеризовать как "развивающийся" – нам всем предстоит еще много работы. Но интерес к искусству в целом за последние несколько лет сильно вырос: появляются новые ярмарки, открываются галереи, подрастает новое поколение коллекционеров. Мы видим это и по растущему интересу к художникам нашей галереи, спросу на покупку работ, особенно в преддверии новогодних праздников. Подарок в виде картины считаю беспроигрышным и всегда уместным.

– Может, какой-нибудь совет начинающим коллекционерам дадите? Что сейчас в тренде?

– Лично я всегда прислушиваюсь, прежде всего, к себе, к своим ощущениям: есть ли у меня отклик на ту или иную работу. Мне кажется, лучше ориентироваться на свой вкус, а не гнаться за модой или тенденциями. И как бы вам не советовали кураторы, галеристы, арт-дилеры, если вы смотрите на работу и не испытываете ничего… то будет странным ее покупать. Зачем жить с искусством, от которого никакой радости или удовольствия?

Вообще, прежде чем начать коллекционировать эксклюзивные произведения, важно вникнуть в суть дела, чтобы хотя бы элементарно разбираться: перед вами действительно стоящая вещь или обычный потребительский товар.

Совет прост: чаще ходите по музеям, галереям, посещайте арт-выставки, ярмарки современного искусства. Для того, чтобы начать разбираться в искусстве, важна насмотренность.

Начинающим коллекционерам я бы посоветовала следить за новыми именами. Сейчас много хороших молодых художников, я бы предложила начать именно с них.

– В вашей семье уже сложилась традиция коллекционирования? К новому году пополнять коллекции будете?

– Конечно! Мои дети выросли и уже активно коллекционируют. Но наши коллекции сильно отличаются, хотя и пересечения случаются.