Елена Желудкова рассказала, как удалось привезти легендарный "Летатлин" на выставку в Центр "Зотов"

Иногда ключевой экспонат выставки появляется благодаря не только долгим переговорам, но и смелости просто попросить оригинал. Именно так на выставке "Татлин. Конструкция мира" (6+) в Центре "Зотов" оказался легендарный "Летатлин" – экспериментальный махолет Владимира Татлина.

Главный хранитель центра Елена Желудкова в беседе с Клео.ру призналась, что идея привезти объект из филиала Центрального музея Военно-воздушных сил в Монино сначала казалась почти невозможной. Многие сомневались, что столь сложный и редкий экспонат удастся получить для экспозиции. Тем не менее команда центра решила попробовать.

"На мой взгляд, привоз "Летатлина" стал олицетворением слаженной командной работы всех сотрудников центра: от продюсеров и хранителей до пиар-служб. "Летатлин" как своего рода визитная карточка выставки..." – рассказала Желудкова в эксклюзивном интервью Клео.ру.

По словам Желудковой, в музейной работе важно не бояться брать на себя ответственность и уверенно отстаивать профессиональную позицию. Если партнеры видят серьезный подход и готовность учитывать все риски, шансы на согласование проекта заметно возрастают.

Выставка "Татлин. Конструкция мира" в Центре "Зотов" посвящена наследию художника-авангардиста и исследует его идеи о синтезе искусства, архитектуры и технологий.Ее можно посетить до 22 марта 2026 года.