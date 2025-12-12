Режиссер Сергей Газаров представил свою версию "Женитьбы Бальзаминова" в "Современнике"

В Театре "Современник" стартовал 70-й юбилейный сезон, который открыла премьера спектакля "Женитьба Бальзаминова" (12+) в постановке Сергея Газарова. Режиссер предлагает новый взгляд на классическую пьесу Островского, превращая Бальзаминова не в инфантильного мечтателя, а во "взрослого романтика", через которого раскрывает тему поиска простого человеческого счастья.

Газаров в беседе с Клео.ру отмечает, что великая драматургия "остается актуальной во все времена", ведь история Бальзаминова – это история человека, который, как и любой из нас, пытается понять, каким может быть его счастье. Основная линия постановки сосредоточена именно на этой внутренней человеческой потребности.

"Главное здесь – это поиск простого человеческого счастья, которого нам всем так не хватает. Каждый из нас понимает его по-своему и каждый стремится его найти", – рассказал Газаров в эксклюзивном интервью Клео.ру.

При этом режиссер подчеркивает, что не стремится переписывать классику: он лишь "вычитывает" из многоярусного текста Островского те смыслы, на которых строит свой спектакль. Отбор актеров, по его словам, проходил "из чувств", а не в формате строгого кастинга.

Особое внимание в постановке уделено сценографии. Декорации становятся полноценным участником действия: на сцене воссозданы купеческие улицы с характерными заборами, в которых, как отмечает Газаров, "каждая доска – это эпоха". Этот визуальный образ стал важной частью атмосферы спектакля, передающей сословные контрасты и патриархальный уклад времени.