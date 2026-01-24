Может ли первая любовь длиться вечно? Спектакль "Вечно живые" в "Покровка.Театр"

История была написана фронтовиком, драматургом Виктором Розовым в самый разгар войны, в 1943-м, в госпитале. Но сегодня, спустя годы, сюжетная острота пьесы чувствуется в каждой сцене. Спектакль длится более двух часов, все это время держа зрителя в эмоциональном напряжении – пробивает до слез.

По мнению режиссера, "Вечно живые" – самая честная пьеса про войну, которую он знает. "Здесь все – без прикрас. Есть любовь, человеческий выбор, все неприкрыто, обнажено. Она поистине шекспировского уровня, – отмечает Шапошников. – Поэтому и герои такие настоящие, и характеры выпуклые, ненадуманные. И рассказ честный, наотмашь".

История постановки начинается в 50-е годы, когда автор передал пьесу Олегу Ефремову. В 1956 году именно этим спектаклем открылся совершенно новый московский театр – "Современник" – и тут же стал культовым. А через год режиссер Михаил Калатозов снял легендарный киношедевр "Летят журавли", взяв за основу сценария пьесу Виктора Розова.

Премьера спектакля в "Покровка.Театр" состоялась еще в мае 2017 года и в будущем году отметит свое 10-летие. В 35-м сезоне участие в постановке впервые приняла известная актриса Дина Корзун, особенно полюбившаяся зрителям по тандему с Чулпан Хаматовой в фильме Валерия Тодоровского "Страна глухих".

По ее словам, играть Антонину Николаевну Монастырскую – фигуру отрицательную – было крайне интересно. Как отметила актриса, роль давалась непросто, она шла на сопротивление и старалась "играть по Станиславскому", представляя себя на месте героини.

"Я появляюсь во втором акте. На сцене – настоящее застолье, с колбасой и красной икрой, коробками конфет от директора филармонии, за которого Антонина жаждет выйти замуж, хотя в Ташкенте у него жена и дети. Мещанка Монастырская живет так, будто бы никакой войны нет, мучаясь одной мыслью: "А вдруг уж ничего не будет по-старому", – говорит Дина Корзун.

Актриса признается, что поначалу сильно сомневалась, стоит ли ей браться за эту роль. Пришлось даже взять время "на подумать", перечитать пьесу и поискать в себе силы стать адвокатом для той жестокости и эгоизма, которые есть в героине Монастырской.

"И, когда открыла, гениальный Виктор Розов не оставил сомнений: какой яркий персонаж, как он резонирует с нашим днем. Сколько таких дам можно увидеть вокруг! Не пожалела, что согласилась", – отмечает Корзун.

По сути, спектакль Шапошникова – это история отдельно взятой семьи, история одной большой любви. Может ли первая любовь длиться вечно? Может ли война разрушить ее?





Молодой ученый Борис, которого играет Олег Парменов, несмотря на бронь, уходит добровольцем на фронт буквально накануне дня рождения своей девушки Вероники, любимой "Белки" в исполнении Варвары Насибулиной. Его решение вызывает возражение, непонимание родных: зачем? почему? А юная невеста впадает в настоящее отчаяние, она и вовсе не в силах это принять.

Проходят дни, месяцы, и вот на сцене разворачивается настоящая трагедия. Вероника выходит замуж за Марка (Сергей Загребнев) – двоюродного брата Бориса. Ловкий и прагматичный, пользуясь фамилией, он покупает себе бронь и совершенно не любит свою юную жену. Их брак – ошибка, скрепленная родством с Борисом и надеждой Вероники, что ее возлюбленный жив и вернется домой. Жизнь девушки превращается в бесконечное блуждание по лабиринтам воспоминаний, своими мыслями она постоянно с любимым и в новом мире места себе найти не может.

1943 год. Война еще продолжается, но бойцы уже начинают возвращаться. Так, в квартире появляется комиссованный по ранению сын соседки Владимир (Григорий Мосоянц), который, сам того не подозревая, рассказывает о последних минутах жизни Бориса. Известие о его трагической гибели окончательно разрушает формальный брак и подталкивает Веронику к новому жизненному этапу… Борис для нее останется "вечно живым"…

Художественный руководитель "Покровка.Театр" Дмитрий Бикбаев добавляет, что на 35-й сезон в театре запланировано четыре премьеры. Первой постановкой новой команды уже стал спектакль "Москва.Сумерки" – готический детектив по одной из самых загадочных повестей Алексея Толстого "Упырь". А следующие показы "Вечно живые" состоятся 11 февраля и 26 марта.