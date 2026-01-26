"Марьино поле" Романа Дробота – спектакль о той, которая умирает последней

В "Марьином поле" (16+) режиссер Роман Дробот, выпускник Щукинского института, предлагает сценическое воплощение одноименной пьесы Олега Богаева: о женщинах, о Второй мировой и о силе чувств. История непротиворечиво заявляет: война была реальностью для XX века, однако говорить об этом возможно, лишь минуя реку забвения – пропасть, лежащую между выжившими и покинувшими мир. Ранее "Марьино поле" ставили Свердловский академический театр драмы, театр "Свободное пространство" в Орле, Драматический театр в Березниках и некоторые другие театральные объединения, включая юношеские. В этом смысле выбор Дроботом пьесы не удивляет – удивляет то, как режиссер Электротеатра работает с материалом, привнося в него новое звучание.





Мистическая комедия, трагикомедия, но, точней сказать, фантасмагория – "Марьино поле" (16+) брезжит между видением и видением, действительным и минувшим, абсурдным и метафорическим. Жительница деревни "Малые опята", немолодая женщина по имени Марья (Наталья Щукина, Анна Антосик) твердо решила умереть в одиночестве – даже гроб для этого принесла. Во сне к Марье внезапно приходит ее муж Иван (Георгий Иванов) – погибший на войне, что подтверждает похоронка за шкафом в их комнате. Гость сновидения уверяет Машу в том, что он жив и что вернется с товарищами в мае – просит только прийти на станцию, дождаться встречи. Воодушевленная увиденным, женщина бежит уговаривать своих двух соседок (кроме них в деревне почти никого не осталось) собираться в путь, встречать "солдат-победителей".





Сердобольная Прасковья (Алла Казакова, Людмила Мягкая) быстро поддается уговорам Марьи, а более рациональная Серафима (Юлия Дробот, Анна Сенина) долго отказывается от сумасбродной затеи (тысячу лет прошло, погибли они все!), но в конце концов соглашается. Тем более что и к ней во сне пришел ее почивший муж Федор (Илья Стапран). В дорогу Серафима берет свою "спецтехнику", корову Машу (Софья Чернецкая и др.): она, если что, и молоком угостит, и врагу даст отворот. А еще у каждой из путешественниц на груди – фотокарточка возлюбленного: как оберег, да и проще по ней будет узнать друг друга. Внезапно земной путь женщин прерывается – железнодорожная станция, оказывается, давно ушла под воду! Остается нырять, чтобы пересечь реку забвения. Марья, Прасковья и Серафима отважно принимают этот вызов.





По мере своего развития сюжет становится запутаннее – в спектакле "Марьино поле" (16+) эта запутанность, к тому же, граничит с химерой. Драка с волками, побег от лешего (Николай Трифилов), задумавшего сдать женщин в плен фашистам, разговор с молодыми партизанами (у одного почему-то вместо ружья гитара висит через плечо), встреча с Грибом и даже с Белкой-Левитаном (Михаил Бернацкий).

"А вот встретимся мы с мужьями – они молодые, а мы уже старые. Как же так?" – словно очнувшись ото сна, спрашивает Прасковья.

Такие моменты "озарения" то и дело посещают подруг в пути, но сразу же тонут под потоком эмоций, воспоминаний и устремлений к угольку надежды. Чем ближе к развязке истории, тем сильней укрепляется зритель в своих сомнениях по поводу "реальности происходящего". Впрочем, конец спектакля оказывается более неожиданным, чем можно было бы предположить, не читая пьесу Богаева, конечно. Резкий финал (как говорит сама Марья в пьесе, словно небо упало) окончательно ставит точку в действии, которое начинает ощущаться несколько затянутым, минуя свои две трети.





Заявленная в жанре танцевального спектакля, работа Дробота больше запоминается своими музыкальными пассажами. Исполнительницы главных ролей хорошо и с удовольствием поют фронтовые песни, их голосам на заднем плане вторит самоорганизованная рок-группа (за инструментами – актеры второго плана). Радует глаз и тщательно продуманная сценография: по сути, все пространство сцены от начала и до конца спектакля функционирует как Марьино "поле" – поле жизни, мечты и борьбы за мечту.

Благодаря стараниям художника по костюмам, образы Марии, Прасковьи и Серафимы успешно решают сразу две задачи: соответствуют возрасту сценических героев и демонстрируют потенциал фольклорных мотивов в моде. Отдельное спасибо хочется сказать режиссеру за выбор актерского состава – сильного с точки зрения сценического мастерства, органичного – по остальным параметрам.





"Марьино поле" (16+) Романа Дробота – сказка-исповедь, страшная и веселая, чувственная и трагичная. Юмор и фантазийность в спектакле помогают зрителю переживать происходящее вместе с главными героями – вопреки утрате веры в счастливый конец, стремительной и неизбежной. В спектакле много терапевтичного, человеческого и, конечно, много женского – без этого сегодня (впрочем, как и всегда) не обойтись.

Следующие показы спектакля запланированы на февраль.