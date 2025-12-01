Роман Риз Уизерспун о России стал бестселлером в США

Дебют актрисы и продюсера Риз Уизерспун в роли писательницы стал одним из самых обсуждаемых книжных релизов года. Ее первый роман Gone Before Goodbye, созданный совместно с Харланом Кобеном, стремительно возглавил список бестселлеров The New York Times и разошелся по десятку стран еще до выхода переводов. Однако внимание читателей привлек не только тандем авторов, но и выбор локации: почти весь сюжет разворачивается в России, на знаменитой Рублевке, среди героев с огромными состояниями и сложными моральными дилеммами.

В центре истории – Мэгги Маккейб, военный хирург, чья жизнь рушится после трагедии и потери профессиональной лицензии. Оказавшись в долгах и без перспектив, она соглашается на рискованную работу за границей. Героине предстоит выполнить пластическую операцию для возлюбленной влиятельного российского магната и получить за это внушительное вознаграждение. Так Мэгги оказывается в Москве, а позже – в мире элитных резиденций, закрытых сделок и роскоши, которая всегда скрывает обратную сторону.





Персонаж миллиардера Олега Рагоровича стал одним из ключевых элементов обсуждения. Образ "обаятельного, но опасного" олигарха, а также детально прописанные интерьеры его роскошных домов на Рублевке вызвали бурную реакцию в соцсетях. Зарубежные читатели активно обсуждают атмосферу романа, а некоторые критикуют авторов за использование российской элиты как художественного фона. Украинские издатели и вовсе отказались выпускать перевод, сославшись на нежелание публиковать произведение, связанное с образом российских олигархов. Ряд читателей также назвал роман "романтизацией" страны и ее богатых представителей.

Несмотря на критику, в США книга получила высокие оценки. Рецензенты отмечают динамичный сюжет, напряжение, яркую атмосферу закрытого мира сверхбогатых и тщательно прописанную эмоциональную арку героини, которая пытается восстановить карьеру и разобраться в собственных мотивах. Отмечается и профессиональный бэкграунд Уизерспун: актриса не впервые работает с историями, где личные драмы пересекаются с крупными конфликтами – раньше она успешно продюсировала проекты "Исчезнувшая", "Дикая" и "Большая маленькая ложь".

Идея для романа возникла у Риз Уизерспун после знакомства с книгой "Подделка" Кирстен Чен и рассказов врачей, которые выполняли операции за границей. Эти детали легли в основу триллера о женщине, вынужденной соглашаться на опасные условия и сталкиваться с чужими правилами игры, когда на кону – профессиональная репутация и шанс начать жизнь заново.