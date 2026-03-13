Актриса Янина Студилина: "Когда на женщину очень много ложится обязательств, то волей-неволей приходят на ум разные многоходовочки"

В Театре сатиры вновь вспоминают классику. Взяв за основу постановки одно из самых ранних произведений Островского "На бойком месте", режиссер Евгений Герасимов решил сделать ее максимально музыкальной – под живой оркестр и аккомпанемент. Все партии исполнили сами актеры. Одну из главных ролей в спектакле о деньгах, власти и человеческих страстях исполнила известная российская актриса театра, кино и телевидения Янина Студилина. За чашечкой чая мы поговорили с артисткой о том, легка ли она на подъем, насколько ей близка русская купеческая жизнь середины 19-го века и о новых ролях в кино.

– Спектакль поставили всего за полтора месяца. Это просто рекордные сроки. Как справились?

– Знаете, у меня часто так – то густо, то пусто. И когда ко мне приходит классный проект, то я уже знаю, что за ним сразу последуют и другие предложения и что занятость будет 100 процентов. Так что к любым срокам и авралам заранее готова. Кстати, на "Ледниковый период" Илья Авербух меня буквально за 18 дней до эфира пригласил. Другие участники уже больше 4 месяцев готовились, а я так взяла и впрыгнула.

– Легки на подъем?

– Очень. Особенно если предложение стоящее. И вот сейчас опять выпало, что выпуск сразу двух спектаклей практически одновременно на сцене "Сатиры": "На бойком месте" и детективная премьера "Невиновный" с режиссером Игорем Миркурбановым. Мы с ним знакомы еще с проекта "Танцы со звездами". И он вдруг на репетиции: "Янин, а у тебя, кстати, было самое красивое танго в программе. Так! Твоя героиня Кристина танцует танго со скелетом". Мне это очень нравится в режиссерах, когда они видят актера и максимально пытаются раскрыть его. И когда я от него в довесок услышала "Хочу сделать тебя такой, какой еще никто не видел", вдохновилась максимально!

– Вернемся к Островскому. Насколько он показался вам современно звучащим?

– Каждое слово сегодня откликается. Моя героиня – изворотливая супруга хозяина Евгения – очень интересная женщина. Это она же, собственно, всю "заваруху" и организовала, а потом хитренько так распасовала, выставила ситуацию именно так, как ей было нужно.

Когда на женщину очень много ложится обязательств – она и жена, и хозяйка и любви хочется, – то волей-неволей приходят на ум разные многоходовочки.

Надо добавить, что с Островским я уже работала не раз, не первый мой опыт. Я играю и в "Доходном месте", и в "Волках и овцах". И он – да, всегда актуальный. Помню, ко мне на спектакль пришла моя приятельница Виктория Лопырева, послушала меня со сцены и потом резюмировала: "Ну, все жизненно, как будто про нас". Костюмы меняются, время идет, а ситуации и отношения одни и те же.

– Вы и песни же сами в спектакле исполняете.

– В Театре сатиры все должно быть легко, без драмы. И если есть возможность показать свои вокальные данные, музыкально дополнить сцену, то ее нужно реализовать. Но легкость на сцене обманчива, это, поверьте, огромное количество репетиций. Если честно, то последний месяц я буквально живу в театре.





– А что с кино? На него время остается?

– Ну конечно! И планов много, и премьеры грядут. Мы вот только отсняли комедийный сериал, который выйдет на телеканале ТНТ, – "Очень древняя Русь". Мы там с Никитой Кологривым в главных ролях. Моя героиня Василиса – женщина, конечно, немножко из прошлого, из 13-го века, но юмор у нее вполне современный. Владеет она теремом красоты, где местные красотки губы пчелами надувают. Мне всегда очень нравится такая игра с современностью. Еще на выходе "Желтый чемоданчик", где я мама главного героя. Хорошая добрая история для семейного просмотра. Ну, и еще несколько проектов. Пока не могу рассказывать.

– Янин, а о чем мечтаете?

– Недавно вот была на церемонии "Золотой орел". Его у меня еще нет – вот о чем мечтаю! (Смеется.) Но то, что сразу два сериала, где я играла, – "Белая гвардия" (Аннушку) и "Седьмая симфония" (Лидию Клейман) – получили "Орла" – зачетно. В этом году на кинопремии была очень теплая атмосфера, и так здорово было смотреть, как мечты людей сбываются, какие были достойные победы и трогательные речи! Приятно быть причастной к этому празднику кино.