Мультфильм российского режиссера Бронзита "Три сестры" номинирован на «Оскар-2026»

Российский режиссер Константин Бронзит оказался номинирован на "Оскар-2026". Его анимационная лента "Три сестры" попала в список претендентов на заветную статуэтку. За победу Бронзит будет бороться в категории "Лучший короткометражный анимационный фильм".

Объявление претендентов состоялось в прямом эфире: имена участников озвучили актеры Даниэл Брукс и Льюис Пуллман. Для Бронзита, к слову, это не первое признание его творчества – ранее его ленты "Уборная история – любовная история" (2009) и "Мы не можем жить без космоса" (2016) уже были номинированы на "Оскар".

Сам Константин отмечает, что получить премию сейчас стало сложнее, ведь теперь комиссия выбирает победителя из пяти работ. Однако у российского фильма есть все шансы получить золотую фигурку рыцаря-крестоносцы, считает режиссер.