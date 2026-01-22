Мультфильм российского режиссера Бронзита "Три сестры" номинирован на «Оскар-2026»

Это третий раз, когда работу Бронзита номинируют на "Оскар". Сам режиссер отмечает, что сейчас бороться за статуэтку стало сложнее.
Российский режиссер Константин Бронзит оказался номинирован на "Оскар-2026". Его анимационная лента "Три сестры" попала в список претендентов на заветную статуэтку. За победу Бронзит будет бороться в категории "Лучший короткометражный анимационный фильм".
Объявление претендентов состоялось в прямом эфире: имена участников озвучили актеры Даниэл Брукс и Льюис Пуллман. Для Бронзита, к слову, это не первое признание его творчества – ранее его ленты "Уборная история – любовная история" (2009) и "Мы не можем жить без космоса" (2016) уже были номинированы на "Оскар".
Сам Константин отмечает, что получить премию сейчас стало сложнее, ведь теперь комиссия выбирает победителя из пяти работ. Однако у российского фильма есть все шансы получить золотую фигурку рыцаря-крестоносцы, считает режиссер.
Анимационный фильм "Три сестры" (2024 г.). Реж. Константин Бронзит. Видео: VK/@club91067432
Отмечается, что в этом году Американская киноакадемия впервые за 25 лет расширила список номинаций, добавив категорию "Лучший кастинг". Тем не менее основное внимание по-прежнему приковано к ключевым категориям. Полный список номинантов на "Оскар-2026" мы публиковали здесь.
Анимационная короткометражка "Три сестры" продолжает авторскую традицию режиссера – сочетание философского подтекста, лаконичного визуального языка и глубокого эмоционального содержания.
Церемония вручения премии "Оскар-2026" состоится весной в Лос-Анджелесе.