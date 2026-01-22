Драма "Мой друг" выйдет в российский прокат 26 февраля

В конце февраля в российских кинотеатрах стартует показ драматической картины Александра Сухарева "Мой друг" (12+), которая уже получила признание на международных кинофестивалях. Фильм, созданный в жанре приключенческой драмы, рассказывает историю детской дружбы, способной изменить судьбу и преодолеть обстоятельства, кажущиеся непреодолимыми.





Сюжет выстроен вокруг воспоминаний знаменитого писателя. Его внучка находит у изголовья старую тетрадь, содержание которой переносит зрителей в прошлое – в годы, когда два мальчика впервые встретились. Один из них был прикован к инвалидному креслу, а другой стал для него опорой и источником веры. Чтобы помочь другу справиться с болезнью и страхами, он придумывает фантастическую историю о русалке и опасных мифических существах, превращая вымысел в захватывающую игру.





Постепенно детская фантазия становится способом противостоять жестокости окружающего мира и формирует связь, которая сохраняется на протяжении всей жизни. Спустя десятилетия эта история вновь напоминает о себе, заставляя пересмотреть прошлое и по-новому взглянуть на события, определившие судьбы героев. Финал картины раскрывает неожиданный поворот, который меняет восприятие рассказанной истории.





Фильм был отмечен наградами сразу на нескольких международных смотрах, включая фестивали в США, Италии, Канаде и Израиле. Картина получила призы за лучший фильм и специальные награды жюри, что подтвердило её эмоциональную силу и универсальность темы.

В проекте приняли участие знаменитые российские актеры (Анатолий Васильев, Раиса Рязанова, Дмитрий Куличков), а главные роли исполнили молодые артисты (Елисей Чучилин, Климентий Кривоносенко), уже знакомые зрителям по популярным сериалам и полнометражным фильмам.





Продолжительность картины составляет 95 минут. Премьера фильма "Мой друг" в России назначена на 26 февраля 2026 года.