Константина Богомолова назначили исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ

Константин Богомолов назначен временно исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Назначение последовало после смерти предыдущего руководителя, Игоря Золотовицкого, 14 января 2026 года.

Богомолов – один из самых обсуждаемых режиссеров современности, известный своими провокационными постановками и нестандартным взглядом на театр. Его назначение символизирует возможное обновление системы театрального образования: от классических академических форм к экспериментальным и режиссрски смелым подходам.

С 2019 года Богомолов возглавляет Театр на Малой Бронной, а с 2024-го – театр "Мельников". Параллельно он преподает мастер-классы в Московской школе нового кино и активно работает в киноиндустрии. За вклад в развитие отечественного искусства режиссер удостоен звания заслуженного деятеля искусств России.

Новая должность ставит перед ним амбициозную задачу – адаптировать процесс обучения под современную театральную реальность. Коллеги и студенты ожидают, что под его руководством в Школе-студии появятся инновационные курсы, лаборатории и авторские методики, способные изменить представление о профессии актера и режиссера.

Игорь Золотовицкий, занимавший пост ректора с 2013 года, ушел из жизни после тяжелой болезни. Он был не только педагогом и театральным деятелем, но и актером, которого зрители знали по ролям в проектах "Марш Турецкого", "Каменская", "Мосгаз" и "Библиотекарь". Прощание с артистом прошло на Троекуровском кладбище.