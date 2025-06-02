Исследование московского концептуализма в ММОМА: выставка "В шкафу"

"Воспоминание об АПТАРТ", "Механизм отчуждения", наконец, "В шкафу" – Московский музей современного искусства в Ермолаевском переулке продолжает изучать влиятельный, загадочный и очень сайт-специфичный феномен московского концептуализма в рамках программы "Коллекция. Точка обзора". Многие образцы советского искусства – новаторского, экспериментального, крайне созвучного своему времени – были созданы за закрытыми дверями мастерских, а позже презентованы узкому кругу знакомых на квартирных вернисажах.





Подробности происходящего в те годы в среде художественного андеграунда проступают на свет спустя десятилетия – и неизбежно отражаются на актуальных процессах в искусстве. В конечном итоге, у московской неофициальной сцены была своя специфика: сильная тяга к концептуальному, литературно-словесному, находившая выражение, в том числе, в процессе документирования акций и событий.

Очень характерной для практик московских концептуалистов являлась семантическая параллель "пространство комнаты (квартиры) – выход из него". Этот мотив часто встречался в работах столичных неофициальных художников, неся в себе двоякое послание: с одной стороны, вакуум типового жилища сдерживал свободу мысли и действий творца, с другой – имел потенциал стать "нейтральной зоной", которую авторы наполняли самыми смелыми мыслями и формами, в частности, во время квартирных выставок.





Персонаж Ильи Кабакова, "Вшкафусидящий Примаков", хорошо иллюстрирует отношение некоторых представителей советского андеграунда к внешней среде: как к завесе, к которой приблизиться страшно, ни то, что заглянуть за нее. Альбомный герой Ильи Иосифовича стал альтер-эго выставки в ММОМА: испуганные глаза "маленького человека", много лет прожившего в шкафу родительской квартиры и там же исчезнувшего (согласно авторской легенде), встречаются с другими интерпретациями пространства в экспозиции.





Выставка "В шкафу" построена на этом антагонистическом диалоге: между художественными произведениями авторов и осмысляющей их линией фотодокументации, работами московских концептуалистов (например, Олега Васильева, Ильи Кабакова, Ивана Чуйкова) и деятелей актуального искусства. Здесь стоит перейти к другому мотиву в творчестве нонконформистов в отношении собственного жилища.

Пространство квартиры как место, в котором художник (как и любой человек) волей-неволей проводит около трети своей жизни. Пространство, которое будет обустроено на свой лад, даже если у хозяина отсутствуют деньги и время на его организацию. Стихийно образуемое, оно способно многое сказать о его обитателях. В стенах квартиры происходит то, что происходит, а в принципе может случиться что угодно: например, выставка, куда придут пару десятков "своих" зрителей, а впоследствии о ней напишут известные искусствоведы.





Художник Георгий Кизевальтер создал проект "Комнаты художников" в 1985 году, серьезно и в шутку исследуя жилища "собратьев" по кругу МАНИ (Московского Архива Нового Искусства). Попытка запечатлеть то, что может иметь значение для последователей, обернулась любопытным экспериментом и даже самостоятельным художественным высказыванием. В объектив автора проекта попали комнаты, где проживали 15 членов круга МАНИ: в их числе, Никита Алексеев, Андрей Монастырский, Лев Рубинштейн, Дмитрий Пригов и другие.





Фотопортреты комнат художников во второй, документальной части проекта сопровождают развернутые комментарии Кизевальтера. Опрятно заправленная кровать или наспех разобранная раскладушка, состояние и расположение мебели в комнате, картины на стенах или их отсутствие, (бес)порядок на письменном столе: фотографирующий принимал во внимание множество факторов, вынося меткие суждения о личностных особенностях жильцов. На основе своих наблюдений Георгий Кизевальтер даже придумал классификацию комнат концептуалистов: она также упомянута в описании работы.





Сегодня подобные интересные детали частной жизни художников имеют шанс войти в историю искусства: как факторы сближения художественного и повседневного, возвышенного и обывательского. Выставка "В шкафу" способна выступить катализатором этого процесса.

Поразмышлять о значении пространства, (своего, внутреннего, внешнего) для художественной практики московских концептуалистов и современных деятелей искусства можно до 29 июня, на выставке "В шкафу" в ММОМА в Ермолаевском переулке.

Куратор выставки: Ольга Турчина.

Подробности проекта смотрите на сайте музея.