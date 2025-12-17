Disney снимет спин-офф "Красавицы и Чудовища" про Гастона

По информации Variety, проект находится на этапе разработки. Над сценарием работает Дэйв Каллахэм, автор фильмов "Шан-Чи и легенда десяти колец" и "Паутина вселенных". Ранее над черновой версией текста трудились Кейт Херрон и Бриони Редман. Продюсером назначена Мишель Рейван, а режиссерское кресло пока остается вакантным.

Студия Disney запустила работу над новым фильмом – спин-оффом "Красавицы и чудовища", в центре которого окажется Гастон – герой, олицетворяющий обаяние, дерзость и грань между харизмой и самовлюбленностью.

Видео: фрагмент мультфильма "Красавица и чудовище" 1991 года

Кто воплотит Гастона на экране – пока не раскрывается. По слухам, Люк Эванс, исполнивший эту роль в ремейке 2017 года, может не вернуться, а персонаж получит новое прочтение и свежий визуальный язык. Источники утверждают, что фильм не станет прямым продолжением классической истории, а превратится в отдельное приключенческое кино с самостоятельным сюжетом и новым героем.

Внутри студии проект называют "амбициозным и визуально насыщенным", а сам Гастон – "неоднозначным персонажем, которого зрители наконец увидят без маски карикатуры". Дата премьеры пока не объявлена, но работа уже идет полным ходом.

Оригинальная анимация "Красавица и чудовище" вышла в 1991 году и вошла в историю как первый мультфильм, номинированный на "Оскар" в категории "Лучший фильм". Почти три десятилетия спустя Disney представила роскошный лайв-экшн-ремейк с Эммой Уотсон и Дэном Стивенсом, который собрал в мировом прокате свыше 1,2 миллиарда долларов.