Арт-персона декабря: хореограф и актриса Лина Лангнер (Q&A)

Лина Лангнер – театральный хореограф, актриса и кино– и танц-художник. Окончила Парижский институт профессионального джазового образования Рика Одумса и факультет режиссуры ГИТИС. В качестве хореографа работала с такими режиссерами, как Борис Юхананов, Юрий Муравицкий, Антон Бильжо, Роман Дробот и другими. Сотрудничает с Электротеатром Станиславский с 2015 года.

В декабре 2025 года Лина Лангнер презентовала на сцене Электротеатра свою новую работу – процессуальное пластическое полотно "ПомПейParty" (18+).

Q&A

(или продолжи мысль)

– Мой день начинается с …

– … любимых сердцу моментов. Приготовить завтрак для сына, успеть поболтать с ним немного за кофе, собрать и отправить его в школу. Затем я 10 минут занимаюсь тибетской гимнастикой и спешу на любимую работу в театр.

– Работу хореографа можно сравнить …

– … с работой композитора или архитектора, то есть любого творца-созидателя.





– Театр это место …

– … ⁠где лучше не успокаиваться. Если ты художник, в театре стоит держать себя в состоянии продуктивной творческой встряски – и продолжать развиваться, создавать. Одним словом, не "цементироваться".

– Мне близок жанр физического театра, потому что…

– … ⁠тело для меня красноречивей слов, а тишина мощнее крика. Я люблю работать с живой музыкой, со звуком и объектами. Мне интересно, как с помощью тела, чувств и энергии можно творить поэзию. Интересно, что происходит, когда ничего не происходит: в пространстве между нот, слов и людей.





– Современный танец …

– … в России вошел во многие сферы искусства: драматический театр, цирк, кино… Благодаря этому происходит синтез жанров, в котором существует актер, – и меня это радует!

– В жизни важно …

– … у каждого есть свое понимание важного в жизни. Сегодня я бы сказала, что важно не потерять жажду: творчества, развития и наслаждения. Еще очень важно любить, ведь без любви, не бывает жажды.





– Многие переоценивают значение …

– … бесконечной трансляции своего имиджа и образа жизни в соцсетях.

– В моем гардеробе вы точно найдете…

– … ⁠черный пиджак нестандартного кроя.

– Когда у меня есть время, я с удовольствием …

– … ⁠провожу его с семьей.

– В новом году я обязательно…

– … ⁠поставлю спектакль – и не один!





– Процессуальное пластическое полотно "ПомПейParty" (18+) в Электротеатре…

– … про жизнь на руинах и в целом – про жизнь, с ее эмоциями, чувствами и энергией. Тела актеров в работе представлены такими, какие они есть: без невероятных костюмов и декораций, грима и прочих спецэффектов. Зритель видит лишь танец – индивидуальный способ двигаться, результат профессионального и жизненного опыта.





"ПомПейParty" (18+) напоминает о том, что смерти нет. Когда кажется, что все разрушено и надеяться не на что, вдруг с новым дыханием появляются силы жить. Эту свою работу я посвящаю любимому мастеру, великому режиссеру и прекрасному человеку Борису Юрьевичу Юхананову (Борис Юхананов ушел из жизни 5 августа 2025 года. – Прим. ред. Клео.ру). В постановке участвуют его ученики, артисты труппы Электротеатра.