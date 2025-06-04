Том Фелтон вернется к роли Драко Малфоя спустя 15 лет

Впервые с 2010 года, после финала киноэпопеи о Гарри Поттере, Том Фелтон вернется к роли Драко Малфоя – но теперь уже в другом амплуа. Осенью 2025 года 37-летний актер дебютирует на Бродвее в спектакле "Гарри Поттер и Проклятое дитя", где сыграет повзрослевшего персонажа в постановке, продолжающей сюжет оригинальной саги спустя 19 лет после событий последних книг.

Фелтон станет первым участником оригинального киносостава, кто появится в этой сценической адаптации. Он выйдет на сцену театра Lyric в Нью-Йорке с 11 ноября, оставаясь в составе труппы 19 недель. Этот шаг стал настоящим ностальгическим моментом как для самого актера, так и для миллионов поклонников вселенной Поттера по всему миру.

Изначально премьера "Проклятого дитя" состоялась в Лондоне в 2016 году и быстро стала мировым театральным хитом. Постановка представляет собой продолжение истории: главные герои семи книг стали родителями, а их дети начинают собственный путь в Хогвартсе. Драко, которого сыграет Фелтон, уже не высокомерный школьник, а отец подростка и человек с новым взглядом на жизнь.

Актер признался, что возвращение к персонажу оказалось гораздо глубже, чем он ожидал. Примерив знакомый образ, включая знаковую светлую прическу, Фелтон не смог сдержать слез: для него это не просто роль, а часть личной истории взросления. Вернуться к Драко – значит пройти еще один виток своего творческого пути, но теперь с новым опытом и пониманием.

Зрители увидят более зрелого, многогранного Драко Малфоя – не только как персонажа, но и как образ, через который актер осмысливает собственную эволюцию. Это не просто возрождение образа из прошлого, а глубокое переосмысление роли в другом жизненном контексте.

Билеты на спектакль поступят в открытую продажу 12 июня, а предзаказ станет доступен 10-го числа для тех, кто зарегистрируется на официальном сайте. Ожидается, что шоу вызовет волну интереса среди преданных фанатов, тем более на фоне новостей о будущем сериале от HBO, который вновь пробуждает интерес к волшебному миру.