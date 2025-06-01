Транс-ритуалы, коварные русалки и много украшений: выставка "Африка в Музее Востока"

Африка – материк, где сохранились удивительные традиции и обычаи. Украшения-амулеты, курительные трубки, маски божеств и метлы из сорго – все это до сих пор используется в ритуалах и в повседневной жизни африканских племен. Жителей современных мегаполисов континент может привлекать непосредственностью и витальностью жизни. Соприкоснуться с богатым культурным и материальным наследием Африки возможно, не покидая центра Москвы: на новой трехчастной выставке "Африка в Музее Востока" (12+).





Рассказать все о традиционной культуре Африки, которая, в свою очередь, является родиной для множества культур поменьше, в одной экспозиции было бы непросто. Кураторы проекта, Дарья Ванюкова и Полина Коротчикова, пошли другим путем: поставили акценты на регионах и ритуалах, наиболее полно передающих особенности национального характера и быта африканских народов. Как результат, три тематически автономные выставки: "Земля тысячи королей. Искусство Республики Камерун", "Мами-Вата: водные божества южнее Сахары" и "Усмиряющие духов: ритуалы Зар в Северной Африке" – гармонично представлены под эгидой концепции проекта.





"Усмиряющие духов: ритуалы Зар в Северной Африке" – миниатюрное, но емкое высказывание, встречающее зрителей у самого входа в экспозицию. Два десятка изделий североафриканского ювелирного искусства за стеклом объединяет любопытный факт: они все используются в ритуальной церемонии Зар, в ходе которой "одержимые" женщины взаимодействуют с потусторонними силами. Возникший в XVIII веке в Эфиопии, культ распространился по всему северу Африки. Запрещенный исламом, он продолжает существовать и сегодня: в более светской интерпретации, как танцевально-терапевтическая практика.





В свою очередь, выставка, посвященная камерунскому искусству, выстроена по географическому принципу: зритель сможет познакомиться с культурами севера страны, ее западных территорий Грассфилдс, региона фанг-бети (центральная и южная часть) и Атлантического побережья. Выбор Камеруна не случаен: богатая история страны, также известной как "Африка в миниатюре", восходит ко второму тысячелетию до нашей эры. Удивительное климатическое и природное разнообразие республики связано с ее сильной протяженностью с севера на юг.





Многие этносы, проживающие на территории Камеруна, развивали свои поселения на базе семейно-кланового принципа: отсутствие формальной иерархии не могло не сказаться на традициях локальных культур, которые характеризуют сильная связь с природой, вера в стихию и духов предков. В экспозиции культурно-религиозный колорит страны передан через деревянные реликварии, маски тайных обществ, вышивку с национальным орнаментом, оружие и скульптуру.





Наконец, "Мами-Вата: водные божества южнее Сахары" – выставка, вдохновленная одним-единственным, но могущественным образом Мами-Ваты (в пер. с западно-африканского диалекта английского, "матушки вод"). Олицетворяющая неукротимую стихию океана, судьбы и перемен, Мами-Вата была для африканских народов неоднозначным божеством: снисходительным и гневливым, роковым и милосердным.





Подобно русалке в европейском представлении, она соблазняла и умерщвляла неугодных, что доходило порой до утопления бортовой команды целого судна, но обходилась на редкость ласково с теми, кто нуждался, в ее понимании, в защите: например, с женщинами, вынужденными заниматься проституцией. Образ Мами-Ваты проник и в западный модерн, и в актуальное искусство: наряду с аутентичными статуэтками богини (к слову, очень разными в исполнении) в экспозиции представлены более свежие "прочтения" мифа о ненасытной русалке. В их числе: панно Екатерины Зорькой "Реквием по мечте" (2021) и носовое украшение в виде сирены торгового корабля из Санкт-Петербурга.





В состав проекта "Африка в Музее Востока" вошли артефакты из коллекции ГМВ, а также из частных собраний, музеев Традарт, "Собрание", МФЮА и Центрального военно-морского музея Петра Великого. В оформлении экспозиции задействованы работы путешественника и фотохудожника Владимира Галкина.

Посетить африканский проект в Музее Востока на Никитском бульваре можно до 20 июля.

Возрастное ограничение: 12+

Подробности проекта и образовательной программы смотрите на сайте музея.