Вадим Верник представил книгу о футболисте Пеле

Журналист и телеведущий Вадим Верник представил на ярмарке non/fictio№27 свою новую книгу "Пеле. Бразильская самба. Неспортивные заметки". Издание приурочено к 85-летию легендарного футболиста и стало для автора попыткой рассказать о спорте вне привычного спортивного контекста – через личные встречи, эмоции и человеческие истории.

Верник сразу подчеркивает: книга написана не как биография и не как анализ футбольной карьеры. В центре – Пеле как личность и впечатления журналиста от общения с ним.





"Тридцать лет назад мне, начинавшему тогда только работать на телевидении, неожиданно предложили сделать фильм о лучшем футболисте планеты. Пеле прилетал в Москву в рамках рекламной кампании своего именного кофе, и его менеджер выбрал наш проект "Субботний вечер со звездой" для эксклюзива с великим футболистом. <...> Фильм получился не про футбол, не про спорт вообще, а про человека, как и данная книга – она про эмоции, про великих людей, с которыми мне посчастливилось пообщаться ", – отмечает Верник в эксклюзивном интервью для Клео.ру.

В издание вошли и другие герои: Никита Симонян, Александр Овечкин, Роберт Де Ниро, Зураб Соткилава, Лучано Паваротти. Всех их объединяет масштаб личности и живые, зачастую бытовые детали, которые редко попадают в официальные хроники. Так, в одной из глав Верник вспоминает, как Пеле неожиданно запел под гитару, исполнив самбу, а в другой – историю с футболкой с номером 10, подаренной великим футболистом и спустя десятилетия мистически найденной в старом шкафу.