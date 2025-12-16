Турне импрессионистов и итоги десятилетия: декабрьский арт-дайджест от Урала до Сибири

Шесть сибирских городов увидят картины импрессионистов, на Урале покажут выставку московского фонда, а иркутская галерея подведет промежуточные итоги.

О выставках в Екатеринбурге, Иркутске, Омске и других городах Сибири – в предновогоднем дайджесте Клео.ру. Выставка "Следы труда" (6+)

Где: "Синара Центр" (Екатеринбург) Когда: продлится до 11 января 2026 г.

Галерея "Синара Арт" – одно из крупнейших выставочных пространств Урала, радующее екатеринбуржцев яркими художественными проектами уже более 20 лет. До конца новогодних праздников в галерее можно увидеть выставку "Следы труда" (6+), дебют которой состоялся в мае 2025 года в Выксе. Экспозиция рассказывает о процессе производства и его стадиях – от умственной работы до физической – и о его конечном материальном результате. Отдельная ветвь повествования – художественные резиденции как альтернативное пространство для более свободного труда.

Кураторами выставки в Екатеринбурге выступили Мария Калинина (Фонд MaxArt) и Кристина Горланова (Ассоциация арт-резиденций России). Вниманию зрителей в "Синара Центре" представлена расширенная версия выксунского проекта, в создании которой приняли участие Фонд MaxArt, Фонд "ОМК-Участие" и Фонд "Синара". Среди 14 авторов, включенных в состав выставки, – художница 2024 года по версии Cosmoscow Александра Гарт, Дима Филиппов, Илья Гапонов, Зульфия Илькаева, Олег Елагин и другие легко узнаваемые имена в среде отечественного современного искусства. Выставка "10 лет: время в лицах" (6+)

Где: галерея В. Бронштейна (Иркутск) Когда: продлится до 11 января

Основанная коллекционером Виктором Бронштейном галерея на улице Октябрьской Революции в Иркутске стала крупнейшей выставочной площадкой Сибири в 2015 году. Кстати, именно здесь находится постоянная экспозиция скульптуры Даши Намдакова, не имеющая аналогов во всем мире. Площадка в первую очередь интересна своей коллекцией молодого и уже окрепшего сибирского искусства, в том числе бронзовой пластики бурятских мастеров.

В 2025 году Галерея В. Бронштейна подводит итоги десятилетия. Выставка "10 лет: время в лицах" (6+) в основном состоит из портретов: как сообщает нам кураторский текст, "через портретные работы легко проследить связь между художником, эпохой и историей самой галереи". Зрителей ждут произведения Александры Дугаревой, Даши Намдакова, Зорикто Доржиева, Виталия Смагина и других художников Сибири, рефлексирующие на общечеловеческие темы: детства, взросления, диалога… Выставка "Импрессионисты в Сибири" (6+)

Где: Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля Когда: с 16 декабря 2025 г. по 8 февраля 2026 г.

Совместный проект ГМИИ им. Пушкина и "РОСИЗО" представляет турне картин импрессионистов по Сибири: полотна кисти Анри Матисса, Камиля Писсарро, Гюстава Курбе и других известных живописцев эпохи модерна будут показаны в шести российских городах. Всего около 30 картин, среди которых, например, "Опушка леса в Фонтенбло" Альфреда Сислея и "Дорога в Понтуазе" Поля Сезанна.

Первый на очереди – Омск: в Музее изобразительных искусств имени Врубеля выставка пробудет до 11 января. Далее проект посетит Новосибирск, Кемерово, Абакан, Красноярск и Иркутск. Состав экспозиции при этом может незначительно меняться. Турне завершится 20 декабря 2026 года в Иркутске, а в начале 2027 года выставка "Импрессионисты в Сибири" (6+) вернется в Москву. Подробности проектов смотрите на сайтах площадок.