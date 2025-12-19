Вадим Верник рассказал о своей новой книге: "Она про эмоции, про великих людей, с которыми мне посчастливилось пообщаться"

Известный журналист, автор и ведущий телепрограмм Вадим Верник представил на Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fictio№27 свою новую книгу "Пеле. Бразильская самба. Неспортивные заметки". Вадим сразу подчеркнул, что он, конечно, не писатель, не спортсмен и не футболист, а журналист. Собственно, поэтому и заметки его – неспортивные. Помимо Пеле в книге представлены легенды спорта Никита Симонян и Александр Овечкин, актер Роберт Де Ниро, звезда мировой оперы Зураб Соткилава и многие другие, а в основе повествования – личные впечатления автора от встреч с кумирами.

– Вадим, почему именно Пеле?

– В первую очередь, книга подготовлена к 85-летию со дня рождения этого великого футболиста. А спорт, так или иначе, постоянно присутствовал в моей журналистической жизни, и дорожка эта в итоге вывела к высшей точке – Пеле. Тридцать лет назад мне, начинавшему тогда только работать на телевидении, неожиданно предложили сделать фильм о лучшем футболисте планеты. Пеле прилетал в Москву в рамках рекламной кампании своего именного кофе, и его менеджер выбрал наш проект "Субботний вечер со звездой" для эксклюзива с великим футболистом. И я – человек, не посмотревший до этого ни одного футбольного матча, не разбирающийся в футболе от слова "совсем", – конечно, согласился. Фильм получился не про футбол, не про спорт вообще, а про человека, как и данная книга – она про эмоции, про великих людей, с которыми мне посчастливилось пообщаться.

С Никитой Симоняном – легендарным суперфорвардом футбольного "Спартака", который до самой смерти в 99 лет занимал пост первого вице-президента РФС. Он работал без отпусков, без выходных и всегда повторял, что не понимает, как это – отдыхать. Александр Овечкин, которого я в своей главе назвал "Пеле в хоккее", Лучано Паваротти – великий тенор. Он, кстати, тоже хотел связать свою судьбу с футболом, но мать была категорически против. Он послушался и стал тем, кем стал. Правильно сделал. А вот Пеле, чья мама была также против футбола, не послушался и тоже правильно сделал. Национальный Олимпийский комитет назвал именно его лучшим спортсменом 20-го века.

– А причем тут бразильская самба?

– Я знал, что Пеле пишет песни, музицирует. И когда ехал с ним на встречу, прихватил у брата Игоря гитару (сам-то я не играю), положил в сторонке, и в какой-то момент обратился к нему: "Господин Пеле, вы же песни пишете, поете. Исполните, может, что-то?" Он сразу: "Ой, нет, это даже не хобби, а так, увлечение". А потом вдруг взял гитару в руки… и запел.

– Хороший голос?

– Очень! Меня просто потряс его баритон: мягкий, низкий, лайтовый такой. И песни очень мелодичные, в стиле самбы... Помню, как перебирая аккорды, Пеле с сожалением произнес: "Гитара расстроена". – "Так обрадуйте ее", – попросил я с улыбкой. Не только песни, но и вся жизнь Пеле была в ритме бразильской самбы – в стремительном ритме и череде ярких эмоций.

– А где вы с ним встречались? Что, может, особенно запомнилось?

– Я до сих пор помню точную дату нашей первой встречи – 21 января 1997 года. В Москве, в отеле "Балчуг Кемпински" мы провели вместе несколько дней. Для меня это вообще такое место намоленное. Серьезные истории там писались – с Робертом Де Ниро например (совершенно уникальная личность). С Дмитрием Хворостовским тоже там.

Пеле тогда приехал со второй женой Ассирией. Он был влюблен, растворился в ней. Я постоянно просил оператора держать в кадре их вместе: важны были подтекст, нюансы – как они друг на друга смотрят, как за руки держатся. Потом через какое-то время я узнал, что они расстались. Бывает и так.

После интервью Пеле решил сделать мне подарок – сувенирную майку с номером 10. Размашисто вывел свое имя в самом центре футболки. Несколько лет я хранил ее дома, а когда я узнал, что мой племянник Борис всерьез увлекся футболом, отдал подарок ему со словами: "Желаю тебе стать новым Пеле!" Вспомнил всю эту историю, когда начал готовить книгу: "Боря, где футболка? Тридцать лет прошло!" Мальчик давно вырос и понятия уже не имел, где она. И вдруг настоящее чудо, мистика к выходу книги: майка нашлась – на даче в старом шкафу, своем первозданном виде, как будто не было всех этих лет!

Я сфотографировался в ней, включил в книгу и назвал главу "Многоуважаемый шкаф". И теперь, вслед за Леонидом Андреевичем Гаевым из чеховского "Вишневого сада", повторяю: "Дорогой, многоуважаемый шкаф! Приветствую твое существование!"

– Вы подчеркиваете, что книга предназначена на довольно широкий круг читателей.

– В ней много "бытовых" историй, не связанных с футболом, которые многим будут интересны. Например, знали ли вы, что после завершения футбольной карьеры Пеле начал сниматься в кино? Каких-либо серьезных откровений от него, понятно, никто не ждал. Это были не суперудачные и известные фильмы, но одна работа меня зацепила: "Бегство к победе" режиссера Джона Хьюстона 1981 года выпуска. Там Пеле играл вместе с Сильвестром Сталлоне. Действие происходит во время Второй мировой войны в немецком лагере для военнопленных на территории Франции, и Пеле играет, собственно, самого себя – футболиста. Как говорится, талантливый человек талантлив во всем.

– После знакомства с Пеле за футбольными матчами стали следить?

– Смотрю ли я футбол теперь? Не знаю. Но стал более подготовленным. Вот, например, если мне удастся сделать интервью с Ламином Ямалем, который в 17 лет на Евро-2024 стал самым молодым игроком в истории финалов международных турниров сборной, буду счастлив!