Актриса Дарья Блохина: "Озвучить роль злодейки, а тем более ее сыграть – я давно об этом мечтала!"

Пятого марта на российские экраны вышло продолжение семейной сказки, основанной на произведении "Царевна-лягушка" Александра Афанасьева – "Царевна-лягушка – 2". За праздничные выходные с 7 по 9 марта фильм уже побил все кассовые рекорды, превысив 200 миллионов рублей!



В Центральном детском магазине в Москве состоялось литературное чтение оригинала с актрисой дубляжа Дарьей Блохиной. Обладательница уникального голосового диапазона, благодаря которому девушку уже окрестили Королевой озвучки, подарила свой голос злой колдунье Морене в киносказке и вполне убедительно ее сыграла. Кстати, стоит отметить, что современный вариант "русской доброй" весьма далек от оригинала.

– Дарья, во многом благодаря вам начало весны стало немного сказочнее.

– Обожаю весну! Так хочется, чтобы в сердце наступила оттепель от этой бесконечной зимы. Очень хочу уже сухой асфальт и запах набухших почек! Все это сказочно призываю! Вообще, признаюсь, я уже где-то 20 сказок наших старых озвучила, и "Царевну-лягушку" тоже, а это такой офлайн-вариант.

– Можете немного рассказать о своей "злодейской" роли. Вам ее сразу предложили или были варианты?

– О, я ведьма, владычица волшебного Тмутараканского царства. Сразу такую роль предложили, без вариантов. Пробы быстро прошла, быстро утвердили. Но, признаться, команда сначала была против: "Это вообще кто? Девушка, которая озвучивает навигатор?" (А я вообще-то к навигатору не имею отношения, только в сериале "Люся" с Данилой Козловским озвучивала умную колонку.) Но продюсер сильно в меня верил, и я, надеюсь, оправдала его ожидания, и группа осталась в итоге довольна.

– Как в целом съемки проходили? Это, мы уже поняли, не первый ваш опыт работы в кино?

– До этого я еще снималась в 20-серийном комедийном проекте "Нейровася" с Владимиром Епифанцевым, где у меня была интересная роль Светы – искусственного интеллекта svt 1.9.

В этот раз съемки были лично для меня очень непростыми. Так сложилось, что я была после операции, и на шестой день встала с коляски, чтобы приехать на съемочную площадку. Костюм Морены у меня был максимально плотный, облегающий, и каждый раз, когда меня переодевали, мои шрамы на ногах начинали кровоточить.

Сами съемки варьировались от жуткого холода до экстремальной жары. Когда снимались в доме художников, то там было +34 градуса, окна не открывались, и у нас всех мозги кипели, плыл грим.

А еще мой сложносочиненный костюм, на который, наверное, ушел весь бюджет, позволял мне только два положения – стоять или лежать. Садиться я не могла физически. Так что или ходила туда-сюда, а съемочный день порой длился по 16 часов, или просила меня куда-нибудь положить. Когда мне надо было в кадр – поднимали. А еще ночные смены. Здесь тоже всегда было сложно, особенно после 30 выглядеть бодренько и свеженько на следующий день.





– Ой, как-то очень экстремально. Наверное, после всего пережитого лучше в образ вживались?

– О, это да! Пострессуешь и входишь в кадр уже злобненький (смеется). Ну, а в целом злодеями ведь не рождаются, ими как раз становятся в силу определенных обстоятельств. У них всегда есть лейтмотив. Вспомним Малефисенту. Начинала она вполне миролюбиво, ведя уединенную жизнь в зачарованном лесу, и вдруг – обман, крылышки отрезали. Она самая настоящая жертва обстоятельств. Моя Морена – то же самое, так ее и играла.

– Желание сниматься дальше не отбилось?

– Нет, конечно. Мне очень нравится. Единственное, что, конечно, приходится часами ждать, ты же не все время в кадре. Это долгий процесс, который как раз и изнуряет. Смотришь иногда на артиста в кадре – выглядит не очень. А в жизни встретишь – да вроде ничего. Это потому что на съемочной площадке все непросто было.

– С вами в конце фильма безжалостно расправляется Кощей в исполнении Никиты Кологривого. Как с ним в одном кадре было сниматься?

– Ну, я не в обиде. Превратил в змею – да. С Никитой мы давно дружим, хорошие в жизни отношения, так что не было никаких проблем и на съемочной площадке.

– Даша, вас называют Королевой озвучки. Вы к этому титулу как относитесь? Нет конкуренции с Татьяной Шитовой, например?

– Конкуренции нет. Я уважаю своих коллег и тем более Татьяну, которая уже столько лет в ремесле. Она герой для меня, настоящий профи. Наша "Алиса", очень уважаю.

– А вы "наша" кто?

– Ой, я – наоборот. У меня такой "пластилиновый" голос, что нельзя определенно сказать, кто я – я и там, я и здесь. Нет единого образа. В этом, наверное, и моя суперсила.

– Но есть, наверное, самый любимый образ?

– Как раз злодейский. Очень мечтала подарить свой голос Морене, так еще судьба подарила ее сыграть! Мечта исполнилось.

– А что по планам? Мечты остались?

– Планы – грандиозные! Впереди, опять же, съемки. Скоро выйдет классный проект для детей. Но пока это большой секрет. Играть я всегда любила, а аудио – это моя отдушина, моя жизнь. Это разные виды удовольствия. Из мечт – хочу, например, чтобы экранизировали "Хозяйку медной горы" Бажова. Такую бы роль!