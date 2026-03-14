Цифровое искусство, генетика и конструктивизм: возможности для художников в марте

Для художников это еще пора вернисажей, фестивалей и других возможностей показать/рассказать/продать (выбрать нужное) свое искусство. Подробней о выставочных предложениях марта – в арт-дайджесте ниже:

Что: конкурс для цифровых художников от Blazar Young Art Fair

Прием заявок до: 17 марта

Кстати: от одного заявителя (художника или арт-коллектива) принимается только одна заявка. В сопровождении необходимо указать данные о работе, включая ее размеры, технику и стоимость.

Ежегодная ярмарка молодого российского искусства Blazar приглашает цифровых художников в возрасте до 40 лет принять участие в грядущем сезоне. Неплохая возможность заявить о себе начинающему автору, тем более, что цифровые художники участвуют в ярмарке бесплатно. При отборе кураторы отдадут предпочтение ранее не экспонированным объектам, в том числе, находящимся в стадии разработки. В случае продажи организаторы Blazar берут комиссию в размере 50% от заявленной автором стоимости работы.

Что: творческая лаборатория от Московской школы современного искусства (MSCA) и компании "Эвоген"

Прием заявок до: 22 марта

Кстати: участие очное (практические занятия в лабораториях) в середине апреля в Москве.

Узнать о перспективах развития генетической науки в России и путях ее пересечения с искусством – такую возможность художникам предоставляет новый проект от MSCA и "Эвоген". Отобранные авторы посвятят несколько дней лабораторной работе, после чего смогут презентовать свои идеи в составе группового проекта (бюджет на создание произведений, как и гонорар, будут выделены каждому участнику отдельно). Художники не ограничены в выборе медиума, главное – показать свою заинтересованность в теме. В экспертную комиссию конкурса вошли кураторы, арт-менторы, а также представители компании "Эвоген".





Что: конкурс выставки "Фабрика-кухня как социальный манифест"

Прием заявок до: 26 марта

Кстати: конкурс по результатам портфолио.

На протяжении 10 лет Центр "Благосфера" занимается благотворительностью и социальной активностью. Все это время бессменным "хабом" организации был памятник конструктивизма, фабрика-кухня Государственного авиазавода №1. Авторов, неравнодушных к индустриальному наследию в архитектуре и повседневно-бытовой тематике как таковой, Центр приглашает принять участие в конкурсе. Для выставки "Фабрика-кухня как социальный манифест" кураторы "Благосферы" ищут сайт-специфичные или исследовательские высказывания в семи основных художественных медиумах. Открытие выставки запланировано на середину мая.





Что: Международный фестиваль современного искусства DOCA

Прием заявок до: 1 апреля (включительно)

Кстати: участники реализуют проекты на собственные средства – логистику и монтаж работ обеспечат организаторы.

Участники 14-го сезона, по задумке организаторов фестиваля, создадут коллективное высказывание на тему "Москва. Личное". О своих взаимоотношениях со столицей, о ее историческом, культурном багаже и никогда не спящем образе жизни художники смогут порассуждать в разных жанрах (в этом смысле, полная свобода). В качестве ориентира DOCA отсылает авторов к философии метамодернизма, предлагая им сочетать в своих работах прагматичный идеализм и новую искренность. В этом году фестиваль традиционно состоится в последние выходные апреля.





Подробности конкурсов ищите на сайтах их организаторов.