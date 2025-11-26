Маколей Калкин хочет вернуться к роли Кевина Маккалистера в новом фильме "Один дома"

45-летний американский актер Маколей Калкин выразил готовность вновь воплотить на экране образ Кевина Маккалистера, принесший ему мировую известность. Во время своего тура, приуроченному к 35-летию фильма "Один дома", он поделился творческими замыслами относительно возможного продолжения культовой франшизы.

По словам исполнителя, он не исключает возможности возвращения к знаковой роли при условии тщательной проработки сценария. Калкин даже представил собственную концепцию развития сюжета, где его персонаж предстанет взрослым мужчиной, столкнувшимся с родительскими вызовами.

Актер представляет это так: повзрослевший Кевин оказывается в непростой жизненной ситуации – он воспитывает ребенка в одиночку, будучи разведенным или овдовевшим. Погруженный в рабочие вопросы, герой не уделяет достаточного внимания сыну, что приводит к семейному конфликту. Сюжетный поворот заключается в том, что ребенок использует ловушки против отца, оказавшегося за пределами дома. То есть Кевин окажется на месте грабителей, от которых он защищался в детстве.





Актер видит в этом метафору восстановления отношений между родителем и ребенком, где дом символизирует взаимопонимание и эмоциональную близость. Преодоление хитроумных препятствий становится для героя путем к сердцу сына.

Напомним, что первые две части кинокартины "Один дома", снятые в 1990 и 1992 годах, принесли Маколею Калкину статус одной из самых ярких звезд детского кинематографа. Последующие фильмы франшизы создавались без участия оригинального состава. Недавняя попытка перезапуска проекта в 2021 году не снискала зрительского признания.