XVI Фестиваль бразильского кино пройдет в Москве в начале декабря

Со 2 по 7 декабря 2025 года в киноцентре "Октябрь" пройдет XVI Фестиваль бразильского кино – главное событие, представляющее современное кинематографическое искусство Бразилии российской аудитории. В этом году программа объединяет фильмы, уже получившие признание на крупнейших мировых площадках, и посвящена историческому событию – первому "Оскару" в истории бразильского кино.

Зрителям представят как художественные, так и документальные картины, объединенные темой поиска идентичности, духовных ценностей и культурных корней. Среди премьер – "Я все еще здесь" режиссера Вальтера Саллеса, удостоенный премии Американской киноакадемии. Этот фильм, рассказывающий о трансформации личности через испытания, откроет фестиваль.

Документальные фильмы "Битука" и "Мангейра на два такта" раскрывают феномен бразильской музыки – от самбы и фанка до лирики Милтона Насименто. Авторы исследуют, как творчество объединяет поколения и помогает сохранять национальную идентичность в условиях глобализации.

Художественная программа фестиваля также включает драму "Портрет неизвестного Востока" Марсело Гомеса – историю о столкновении культур и религий в Амазонии середины XX века. Среди других картин – психологическая драма "Тетя Виржиния", получившая награды фестиваля в Грамаду, и режиссерский дебют Диры Паэс "Волшебная страна" о переосмыслении жизни через диалог с природой.

Фестиваль пройдет не только в Москве, но и в других крупных городах России. За шестнадцать лет существования проекта более 50 тысяч человек посетили показы, ставшие символом культурного обмена между Россией и Бразилией.





Организаторами Фестиваля бразильского кино 2025 выступают продюсерская компания Linias Produções Culturais и Посольство Бразилии при поддержке APEX и компании "ФосАгро". Традиционно в рамках церемонии открытия состоится музыкальное выступление, которое позволит зрителям прочувствовать ритмы и атмосферу фильмов.