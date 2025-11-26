Ева Грин присоединится к актерскому составу третьего сезона "Уэнсдей"

45-летняя французская актриса Ева Грин пополнила актерский ансамбль популярного сериала "Уэнсдей" в преддверии съемок третьего сезона. Кинозвезде досталась роль Офелии Аддамс – загадочной сестры Мортиши, которая была кратко показана в финальных кадрах предыдущего сезона.

Персонаж Грин обладает экстрасенсорными способностями, аналогичными дарам ее племянницы Уэнсдей в исполнении Дженны Ортеги. Согласно сюжетной линии, Офелия довела свои психические силы до критического уровня, что привело к ее помещению в специализированное медицинское учреждение по решению матери Хестер Фрамп. Однако героине удалось совершить побег из клиники, и ее дальнейшая судьба до недавнего момента оставалась неизвестной.

Визуальный образ новой героини представляет собой сознательный контраст с готической эстетикой остальных членов семейства Аддамс. Длинные светлые волосы и цветочный венок создают яркое противопоставление темноволосой Мортише в исполнении Кэтрин Зета-Джонс. Напомним, что в финале второго сезона зрители могли наблюдать Офелию со спины в кроваво-красном платье, оставляющую зловещую надпись на стене.

Для Тима Бертона это станет уже четвертым совместным проектом с талантливой актрисой после успешного сотрудничества в картинах "Мрачные тени", "Дом странных детей мисс Перегрин" и "Дамбо". Поклонники ожидают, что творческий тандем вновь продемонстрирует безупречное чувство готической эстетики и психологической глубины персонажей.

Прошлый сезон "Уэнсдей" сериала продемонстрировал впечатляющие результаты, заняв четвертую позицию в рейтинге самых популярных англоязычных проектов Netflix за всю историю платформы. Производство новых эпизодов курируют сценаристы Альфред Гоу и Майлс Миллар при поддержке студии MGM Television.