Люк Бессон проведет онлайн-встречу со зрителями из России после спецпоказа "Пятого элемента"

Фантастический боевик Люка Бессона "Пятый элемент" вновь выходит на большие экраны – и возвращение культовой ленты обещает стать одним из самых ожидаемых событий декабря. Обновленная версия фильма, прошедшая полную 4К-реставрацию, стартует в российском прокате 18 декабря, а перед этим поклонников ждет серия специальных показов и онлайн-встреча с режиссером.

Первое событие запланировано на 12 декабря в Москве в рамках фестиваля Comic Con "Игромир", где картину представят в оригинале с русскими субтитрами. На следующий день фильм увидят зрители Санкт-Петербурга – показы в кинотеатрах "Аврора" и Cinéma Michèle откроют федеральную программу предпремьерных показов. Главным же мероприятием станет вечер 15 декабря: в столичном киноцентре "Октябрь" зрители смогут посмотреть реставрированную версию и сразу после сеанса поучаствовать в онлайн-разговоре с самим Люком Бессоном, сообщает Ridlife.ru. Организаторы отмечают, что общение пройдет в живом формате сразу после показа.

Фильм, впервые представленный миру на Каннском кинофестивале 1997 года, давно стал символом футуристического кинематографа конца XX века. Сочетание визуальных решений, необычной вселенной и ярких персонажей обеспечило "Пятому элементу" статус культовой картины. Фильм с Брюсом Уиллисом, Миллой Йовович и Гэри Олдманом до сих пор остается ориентиром для поклонников научной фантастики и регулярно возвращается в рейтинги лучших фильмов жанра.

История про таксиста, неожиданно оказавшегося единственным, кто способен остановить космическую угрозу, и загадочную Лилу, которая становится ключом к спасению человечества, спустя десятилетия по-прежнему сохраняет свою привлекательность. Теперь же зрители смогут увидеть ее в новом качестве – 4К-реставрация подчеркивает детали, обновляет цвет и возвращает фильму ту визуальную насыщенность, которой он славился на момент выхода.