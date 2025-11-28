Егор Кончаловский – о работе над фильмом "Авиатор": "Человечество в своих экспериментах все чаще наступает на территорию Бога"

24 ноября в Бетховенском зале Большого театра состоялся уникальный в своем роде симфонический спектакль-концерт, на котором оркестр DYP под управлением заслуженного артиста России Петра Дранги и Государственного академического хора им. Свешникова исполнили композиции Максима Фадеева из фильма "Авиатор" Егора Кончаловского. Единственное представление, приуроченное к выходу одноименного фильма, стало ярким примером синтеза искусств, собрав полный зал звездных гостей.

– Егор Андреевич, чем сегодня вы удивляли искушенного зрителя?

– Моя роль в данном случае скромная. Заключается она в том, что я снимал основу этой постановки, а основу моей постановки написал автор Евгений Водолазкин. И в завершении всего этого на сцене звучит музыка замечательного Максима Фадеева.

Заметьте, что у фильма три автора: сценарист, режиссер и композитор. Композитор тоже создает свою отдельную вселенную. Так что сегодня в Большом звучала прекрасная музыка, с прекрасными исполнителями, а дирижером выступил мой хороший знакомый, можно сказать, приятель Петр Дранга. Забавно, что еще месяца три назад он мне сказал: "Надо что-то сделать вместе". И я ответил: "Конечно!" Но без определенной мысли – и вот итог! Концепция "трех измерений искусства": слова, звука и изображения была с большим успехом реализована на этом эстетическом и интеллектуальном событии. У нас это получилось!

– Силами симфонического оркестра открываются новые смыслы и грани вашего фильма?

– Я надеюсь. Но я бы перефразировал: скорее сегодняшнее мероприятие послужит дополнительным стимулом, чтобы люди посмотрели фильм. Роман интересный, музыка прекрасная, и мероприятие – акт творчества и акт искусства, надеюсь, поможет киносудьбе "Авиатора".





– Роман изначально трудный для экранизации: без четкого сюжета и построенный на рефлексиях главного героя – насколько вам удалось сохранить связь с первоисточником?

– Моей главной задачей была передача глубинных смыслов, а не буквальное следование тексту. Важнее было сохранить общую идею, атмосферу, настроение романа. Ну и, знаете, роман в 500 страниц сложно вместить в киноэкранное время. Понятно, что это будет "по мотивам". Если напрямую ставить, то это 12-16 серий…

– А сериал не получилось бы отснять?

– Не такой простой ответ. Вероятно, может быть. Но чтобы написать этот сценарий, нам потребовалось несколько месяцев.

Роман интересен, роман серьезен. Он может нравиться или не нравиться, но это большое философское произведение и поэтому для меня это был в определенном смысле вызов – снять такую сложную картину.

– О чем для вас лично "Авиатор"? В чем послание?

– Посланий разных много. И каждый читатель, зритель, думаю, увидит, услышит свое. У всех, кто участвовал в создании картины, сложилось свое видение.

Так, знаю, для самого автора "Авиатор" – это напоминание о том, что время иллюзорно, а будущее может наступить в любой миг, заставляя нас жить здесь и сейчас. Он о покаянии и раскаянии.

Для нашего продюсера Сергея Катышева – это разговор о времени, о его природе, игре с ним.

Для меня же на первый план выходят человеческие отношения, любовь. Там еще много смыслов заложено, например морально-этическая сторона – о том, что человечество в своих экспериментах все чаще наступает на территорию Бога. Мы уже клонируем млекопитающих, могли бы и людей, если бы позволили законы. Люди придумали, как обходить божий промысел наукой, смелостью, дерзостью. Они даже задают себе вопрос: "Не боги ли мы? Творцы вселенной".

– Вы так, судя по всему, не считаете.

– Вселенная существует 14 миллиардов лет. И если учесть, что человечеству всего 200 тысяч, то это так – песчинка на пляже.

– В последнее время все чаще поднимается тема мультипараллельных вселенных. Тема времени. Как вы думаете, почему это так цепляет современного человека?

– Время вообще такая вещь... Единственный ресурс, который никак нельзя восполнить в человеческом понимании. Время относительно и быстротечно. Вы вот знали, если человек доживает до 100 лет, то его жизнь исчисляется всего лишь цифрой – 876 тысяч часов? Даже миллиона часов нет.





Вот мы с вами пару часов уже вместе провели. И как же захватывающе думать о том, что время может быть статично. Что одновременно есть и прошлое, и будущее. Что уже все было, но ничего не случилось. Что есть бесконечное количество сценариев, как что произойдет. Вот, условно, вы выходите из этой двери и можете пойти налево или направо. Оба сценария уже существуют. Есть много вещей, которые трудно охватить нашим человеческим разумом. У меня, кстати, вообще такое устойчивое ощущение того, что сейчас время стало идти быстрее. Но, может, это возрастное.

– Скажите, а идея экранизировать этот литературный бестселлер Водолазкина, как вам пришла?

– Извне. Очень часто проект находит режиссера, а не наоборот. Мне просто позвонил продюсер и предложил сценарий. Я прочитал сценарий Юрия Арапова, потом прочитал роман, дал согласие, мы начали работать, сняли фильм. Теперь мы здесь. И сейчас.