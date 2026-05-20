В Каннах состоялась премьера фильма Андрея Звягинцева "Минотавр"

После девятилетнего перерыва Андрей Звягинцев вернулся в основной конкурс Каннского кинофестиваля с фильмом "Минотавр". Мировая премьера 19 мая в зале Люмьер собрала аншлаг, а картину встретили долгими овациями.

На премьере режиссер появился в окружении актерского состава. Главную героиню Ирис Лебедеву зрители запомнили не только по роли, но и по эксклюзивному платью от российского бренда Rasario, созданному специально для Канн.





На красную дорожку вышла и поклонница Звягинцева, телеведущая Ксения Собчак. Она выбрала строгий комплект от Chanel – юбку и рубашку с галстуком.





На показе также заметили моделей Ксению Сухинову, Оксану Бондаренко, киноведа Екатерину Мцитуридзе и актеров Александра Кузнецова, Варвару Шмыкову и Юрия Завальнюка. Объединяла всех цветовая гамма – черный и глубокие темные оттенки.

"Минотавр" – политический триллер с элементами нуара. Действие разворачивается в 2022 году. Глеб (Дмитрий Мазуров), владелец крупной компании в провинциальном городе, на фоне мобилизации вынужден жертвовать сотрудниками. В тот же момент он узнает об измене жены Галины (Ирис Лебедева).

Звягинцев сплетает личную драму с социальной катастрофой, создавая медленный психологический триллер, который вдохновлен греческим мифом о Минотавре (монстр здесь – внутри самого героя). Соавтором сценария выступил писатель Семен Ляшенко.

Пресса встретила "Минотавра" восторженно. The Guardian поставил 4 звезды, назвав картину "нуаром о неверности и мести, обретшим новые смыслы". Variety пишет: "Фильм пышет яростью, отчаянием и самым мрачным висельническим юмором". IndieWire охарактеризовал ленту как "монументальную и сокрушительную". NextBestPicture оценил в 8/10, отметив "холодный, выверенный визуальный стиль". Зрители в соцсетях называют "Минотавра" самой обсуждаемой премьерой фестиваля.

Букмекеры видят "Минотавра" одним из главных фаворитов на "Золотую пальмовую ветвь" (шансы 15–20%, коэффициенты 5/1). Высоки также шансы на спецприз жюри. Дмитрия Мазурова прочат на лучшую мужскую роль (12%), Ирис Лебедеву – на "прорыв года".

Международный прокат "Минотавра", представленного на Каннском кинофестивале 2026, обеспечен. Права на США, Великобританию, Германию и Латинскую Америку приобрела платформа MUBI. Во Франции фильм выйдет в артхаусный прокат 14 октября.