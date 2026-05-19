"Московский Монпарнас", монументализм и "Мальчик с рыбой": выставки мая 2026 в Москве

Жары охватила центральный регион России. В столице от зноя спасает прохлада музейных залов… А еще здесь можно увидеть наиболее интересные выставки этой весны.
Выставки в Москве в мае 2026...
... для тех, кто еще не успел сходить:
|Выставка "Наследие эпохи. Семен Чуйков" (16+)
|С 7 апреля по 12 июля 2026 года
|Государственная Третьяковская галерея
|Выставка "Беатриса Сандомирская. 1874–1974" (0+)
|С 7 апреля по 21 июня 2026 года.
|ГМИИ им. Пушкина
7 апреля в Москве открылись сразу два масштабных проекта: персональные выставки Семена Чуйкова (в Государственной Третьяковской галерее) и Беатрисы Сандомирской (в ГМИИ им. Пушкина). Имя Беатрисы Юрьевны не так хорошо известно широкому зрителю, как имя Семена Афанасьевича, – тем не менее изучать творчество двух авторов сегодня одинаково интересно как воплощение смелости поиска художественного языка, особенностей мировоззрения.
Жизненные пути представительницы конструктивизма и художника-соцреалиста складывались самобытно. Чуйков писал природу родных киргизских степей, работая преимущественно в столице, принимал участие в официальных выставках и пользовался уважением со стороны властей, в то время как Сандомирская почти на ощупь искала методы работы с монументальной скульптурой, полностью посвятив себя экспериментам с формой в период расцвета советского авангарда.
... которые идут вовсю:
|Выставка "Дом 21. В гостях у художников" (6+)
|С 30 апреля по 30 августа 2026 года
|Центр "Зотов"
Новая выставка в Центре "Зотов" посвящена феномену московского "Монпарнаса", дома для художников по адресу улица Мясницкая, 21. Здесь во второй четверти XX века жили и работали ведущие деятели искусства страны: Роберт Фальк, Варвара Степанова, Александр Родченко, Александр Лабас и другие. В пространстве дома провела свои последние годы жизни и упомянутая выше Беатриса Сандомирская.
Несмотря на то, что Центр "Зотов" держит фокус на архитектурном наследии конструктивизма, проект не является точной реконструкцией дома-коммуны, но, скорей, творчески интерпретирует его дух, воспроизводя образы и примеры из материальной культуры прошлого. Стены проекта "Монпарнас" украшают полотна резидентов – работы из собраний 22 российских музеев, а также из частных коллекций.
...которые открываются на этой неделе:
|Выставка "Вера Мухина. Навстречу ветру" (0+)
|С 20 мая по 17 августа 2026 года
|Государственной исторический музей
Сто лет назад в Государственном историческом музее состоялась первая выставка Общества русских скульпторов. В одном из залов экспозиции было представлено творчество Веры Мухиной, ее скульптурные композиции "Юлия" (1925) и "Пламя революции" (1922). Легендарный монумент "Рабочий и колхозница" (1937), скульптурная группа "Хлеб", памятники Максиму Горькому (1939) и Петру Чайковскому (1945) – всё это только предстояло создать известному скульптору…
Сегодня российский зритель знает Веру Игнатьевну не только как талантливого художника, но и как революционера, приверженного своему делу автора. Строгая красота работ Мухиной одновременно отсылает к канонам Ренессанса и к древнерусскому искусству – в их пластической выразительности она сумела передать настроение и ценности времени. Новая выставка в ГИМ предоставляет зрителю долгожданную возможность: охватить творческое наследие Веры Мухиной – взглядом и мыслью.
