"Московский Монпарнас", монументализм и "Мальчик с рыбой": выставки мая 2026 в Москве

Выставки в Москве в мае 2026...

Выставка "Наследие эпохи. Семен Чуйков" (16+) С 7 апреля по 12 июля 2026 года Государственная Третьяковская галерея

Выставка "Беатриса Сандомирская. 1874–1974" (0+) С 7 апреля по 21 июня 2026 года. ГМИИ им. Пушкина

7 апреля в Москве открылись сразу два масштабных проекта: персональные выставки Семена Чуйкова (в Государственной Третьяковской галерее) и Беатрисы Сандомирской (в ГМИИ им. Пушкина). Имя Беатрисы Юрьевны не так хорошо известно широкому зрителю, как имя Семена Афанасьевича, – тем не менее изучать творчество двух авторов сегодня одинаково интересно как воплощение смелости поиска художественного языка, особенностей мировоззрения.





Жизненные пути представительницы конструктивизма и художника-соцреалиста складывались самобытно. Чуйков писал природу родных киргизских степей, работая преимущественно в столице, принимал участие в официальных выставках и пользовался уважением со стороны властей, в то время как Сандомирская почти на ощупь искала методы работы с монументальной скульптурой, полностью посвятив себя экспериментам с формой в период расцвета советского авангарда.

Выставка "Дом 21. В гостях у художников" (6+) С 30 апреля по 30 августа 2026 года Центр "Зотов"

Новая выставка в Центре "Зотов" посвящена феномену московского "Монпарнаса", дома для художников по адресу улица Мясницкая, 21. Здесь во второй четверти XX века жили и работали ведущие деятели искусства страны: Роберт Фальк, Варвара Степанова, Александр Родченко, Александр Лабас и другие. В пространстве дома провела свои последние годы жизни и упомянутая выше Беатриса Сандомирская.





Несмотря на то, что Центр "Зотов" держит фокус на архитектурном наследии конструктивизма, проект не является точной реконструкцией дома-коммуны, но, скорей, творчески интерпретирует его дух, воспроизводя образы и примеры из материальной культуры прошлого. Стены проекта "Монпарнас" украшают полотна резидентов – работы из собраний 22 российских музеев, а также из частных коллекций.

