Издалека долго: выставка поволжских символистов от Музея Москвы

Экспозиция объединяет творческие эксперименты трех центров русского живописного авангарда – Поволжья, Ленинграда и Москвы.

Испытавшие на себе необычайные бурления времени – рубежа XIX и XX веков – саратовские художники не только создали влиятельное творческое объединение "Голубая роза" после одноименной выставки в столице в 1907 году, но и успешно распространили свои идеи в искусстве, путешествуя по всей стране.

На выставке "Волга, Москва, Нева" работы уроженцев Поволжья, Виктора Борисова-Мусатова, Кузьмы Петрова-Водкина, Павла Кузнецова, соседствуют с картинами авторов, находившихся в плодотворном диалоге с саратовской школой в первые десятилетия XX века. Среди последних зритель наверняка узнает имена Мартироса Сарьяна, Николая Сапунова и Петра Уткина.





Образ реки, водная палитра присутствуют не только на полотнах живописцев, но и в архитектурном решении самого проекта: стены залов окрашены в разные оттенки синего – от бледно-голубого до ультрамаринового. Проект расположен на четырех этажах, переход с этажа на этаж оформлен паромовидными подъемами и сопровождается звуковыми записями пароходных гудков.

Передвигаясь между залами, успеваешь осознать те отличия, которые произошли в живописи авторов за десятилетия: от бунтарских экспериментов в духе абстракции до уравновешенной игры с формой и содержанием, через жизнерадостные краски к более взвешенной, природной палитре. Основные разделы выставки построены вокруг тем, о которых мы коротко поговорим ниже:





Две розы, три столицы авангарда

Последнее десятилетие XIX века, зарождение русского символизма. Саратовские живописцы начинают общение с московскими – в результате этого сотворчества состоялись выставки "Алая Роза" и "Голубая Роза", впоследствии признанные знаковыми для истории русского авангарда. Первая прошла в Саратове в 1904 году, вторая – тремя годами поздней в столице. Живописцы Поволжья вдохновляются природой родных степей, рек и холмов, но стремятся выйти за рамки привычного в понимании пейзажа в сторону "сферического", "планетного" – иначе, вступают на путь абстракции. До революции 1917 года саратовцы охотно и много работают в столице.





Саратовская сцена

Революция вносит свои коррективы в творческую и социальную жизнь деятелей авангарда. Многие саратовские художники, прожив несколько лет в столице, возвращаются в Поволжье. Например, Петр Уткин уезжает в Саратов, чтобы "занять место" почившего Борисова-Мусатова и инициировать манеру "чистой живописи", преподает молодым поколениям художников. Евгений Егоров посвящает свои картины природным видам родного города, а Валентин Юстицкий и Алексей Карев экспериментируют с кубофутуризмом. Разнонаправленность методов не препятствует сотворчеству поволжских художников: этап "авангардизма" длится недолго, на смену ему приходит почти что академическая кооперация авторов.





"Четыре искусства" или назад в центр

Деятельность "Голубой Розы" расцветает в раннесоветской Москве. Уроженец Саратова, Павел Кузнецов вместе со своей женой Еленой Бебутовой, собирают передовых архитекторов своего времени под эгидой объединения "Четыре искусства". Программные темы молодого советского государства художники – живописцы, скульпторы, графики и архитекторы – реализуют исключительно с помощью символистских средств. Деятели "Четырех искусств" намного опережают время своими художественными идеями – творческие круги двух столиц не остаются равнодушными к этой энергии перемен. В частности, в Ленинграде складываются живописные школы четырех саратовцев: Александра Савинова, Кузьмы Петрова-Водкина, Александра Матвеева и Алексея Карева.





Наследие символизма

Символизму не удалось удержать свои позиции после смены государственного курса в 1930-х годах. В то же время свободолюбивым художникам приходилось быть изобретательней, чтобы, следуя канонам социалистического реализма внешне, продолжать реализовывать собственные идеи. Распад формы в скульптуре и на холсте, исторические аллюзии и ироническое отношение к масштабу – работы саратовских символистов нередко отклонялись государственной комиссией в 1930–1940-е гг… Однако школа продолжала существовать и пережила ВОВ: в послевоенные годы ученики Уткина, Карева, Савинова и других саратовских символистов, о которых шла речь выше, продолжили смелую традицию направления.

