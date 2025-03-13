Искусство в городе. Мозаичные панно Москвы [Часть 2. Юность]

В этой серии мы говорим о необычных панно из мозаики, которые можно встретить в общественном пространстве столицы. Мозаичный декор на закрытых территориях и на старых станциях московского метрополитена в подборке не фигурирует, так как первое едва ли доступно, а второе, напротив, является частью повседневного опыта большинства.

Итак, во второй половине XX века советские художники получили новое пространство для воплощения своих идей: ни больше ни меньше, а фасады и торцы городских домов, в некоторых случаях – внутренние стены помещений.





Беспрекословные сюжеты соцреализма удачно ложились на геометричную форму мозаики. В чести были такие духоподъемные темы, как верность профессии и родине, уважение и взаимовыручка, научные открытия. Впрочем, встречались и более свободные мотивы: например, панно "Осень" в Музее современного искусства "Гараж" (о нем мы писали в предыдущем выпуске).

Интересно, что авторы редко посвящали свои работы персоналиям – гораздо чаще в центре внимания оказывались коллективные сцены, а ее действующими лицами выступала советская молодежь.

Юные граждане коммунистического общества изображались за совместной работой, командным досугом или дружеской беседой, без акцента на характеристиках отдельно взятого образа. Шла ли речь о занятиях спортом или о партийном собрании, гендерная репрезентация на мозаичных полотнах была довольно симметричной.





Взять, к примеру, работы "Спорт" (1964) и "Спорт и дети" (1964) авторства художников Эльвиры Жерносек и Мартуни Потикяна. Оба панно, украсившие Стадион Юных пионеров на Ленинградском проспекте, посвящены прыжку: юного спортсмена в попытке поймать мяч на лету у Жерносек и девочки через скакалку у Потикяна. В последней работе художник уделил внимание и второму плану, где изобразил тренирующихся легкоатлетов и велосипедистов.





На мозаичном панно "Эстафета" (Сиреневый бульвар, 4), созданном Клавдией Тутеволь в соавторстве с Борисом Иофаном в 1973 году, перед зрителем предстают спортсмены постарше, вероятно, комсомольцы: девушка в центре композиции передает горящий факел бегущему впереди юноше. Красота атлетичных тел не знает пола и возраста: мы с удовольствием любуемся осанкой, грацией и физической выносливостью героев.





В 1962 году фасад здания Дворца пионеров на Воробьевых горах украсила работа Евгения Аблина "Юные ленинцы". На смальтовом панно пионеры собрались вокруг костра, чтобы послушать старшего товарища. Девочки и мальчики, представители разных народов многонациональной страны, уселись поудобней и внимают поучительному рассказу.

Различные черты лиц едва ли передают индивидуальность персонажей, ведь в фокусе – статичная композиция, сотканная из единообразия особенностей. Огненная палитра, состоящая из багряно-красных и оранжево-золотистых оттенков, подчеркивает эмоциональный заряд и "вечный" характер сюжета.





Сегодня советские монументальные полотна способны вызвать разные чувства у зрителей: от ностальгии по "простым и прекрасным временам" до ухмылки и неприятия. Дружба без условностей, единство несмотря ни на что: в актуальном искусстве, как и в жизни сейчас, подобное встречается редко – и все-таки существует.





Например, на недавно открывшейся станции московского метрополитена "Университет Дружбы Народов" эскалаторную зону украсило панно с изображением молодежи: предположительно, студентов РУДН. Юноши и девушки из разных стран, в легкой летней одежде, запечатлены в прыжке: вместе, с поднятыми к солнцу руками, они летят на встречу с будущим.